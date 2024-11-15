Ev ve araç yangını

Akçay’da bir ikametgahda muhtemelen çalışır durumdaki çamaşır kurutma makinesinin elektrik kablolarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, söz konusu çamaşır kurutma makinesi ile muhtelif beyaz eşyalar, 6 adet mertek, alüminyum pencere yanarak zarar gördü. Isı ve dumandan dolayı ise evin tüm duvarları islendi.

Lapta’da bir inşaat şirketine ait işçi evinin önünde, park halinde bulunan VP 807 plakalı çift kabin araçta meydana gelen yangın sonucu, konu aracın motor ve iç kabin kısmı yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.