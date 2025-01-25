Ev yangınında hayatını kaybeden 4 çocuğun annesine 10 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'de mahkemede, başkent Londra'nın güneyindeki Sutton bölgesindeki bir evde 2021'de çıkan yangında 4 çocuğun ölümüne ilişkin dava görüldü. Davada, ihmalkarlığı nedeniyle anne Deveca Rose'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemede, 30 yaşındaki Rose'un süpermarkete gitmek için 4 oğlunu evde yalnız bıraktığı, evdeki bir sigara izmariti ya da bir mumun devrilerek yangına neden olduğu belirtildi. Yangın sırasında evin ön kapısının kilitli olduğu, duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin çalışmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Yangın sırasında çocukların yardım çağırdığı, komşuların kapıyı kırmaya çalıştığı ancak itfaiyecilerin çocukların bedenlerini yatakların altında bulduğu kaydedilen mahkemede, hastaneye kaldırılan çocukların zehirli gaz solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Sosyal hizmet görevlilerinin ihmali

Sosyal hizmet görevlilerinin daha önce aileyle ilgili endişelerini dile getirdiği ancak yangından üç ay önce dosyanın kapatıldığı belirtilen mahkemede, bir sağlık çalışanının da daha önce benzer endişeler bildirdiği ancak emekli olmasının ardından konunun takip edilmediği ifade edildi.

Mahkemede, Rose'un yangın sırasında çocuklarını bir arkadaşına bıraktığını iddia ettiğine değinilerek polisin böyle birinin var olmadığını ya da o gün evde olmadığını tespit ettiği aktarıldı.

Mahkemede, Rose'un bazı akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve kişilik bozukluğu olabileceğinin öne sürülmesi üzerine bunun savunma olarak kabul edilmediği ifade edildi.

Yargıç Mark Lucraft, konuyu "derin trajedi" olarak nitelendirerek, "Çocuklar çok küçüktü ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Siz (Rose) orada değildiniz ve yaptıklarınız nedeniyle hepsi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 2021'de ülkenin güneyindeki Sutton bölgesindeki bir evde çıkan yangında, 4 çocuk hayatını kaybetmişti.