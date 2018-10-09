Evcil hayvanı olanlar dikkat!

Evde, kedi köpek gibi evcil hayvan besleyenler ya da hayvancılıkla uğraşanlarda görülen, halk arasında "kedi, köpek kisti" olarak da bilinen akciğer kist hidatiği, hayvandan insana geçen ve büyük sorunlara yol açan ciddi bir hastalık. Profesör doktor Andıran teşhis ve tedaviyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Halk arasında köpek kisti olarak bilinen akciğer kist hidatid hastalığı, bir parazitin oluşturduğu hastalıktır. İnsandan insana geçmeyen bu hastalık genel olarak köpeklerden insanlara geçen bir enfeksiyondur. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih ANDIRAN, kist hidatid hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri ve ameliyata uzanan tedavi sürecini anlattı.

Kist Hidatid Nedir?

Akciğer kist hidatid enfeksiyonuna latince adı olan echinococcus granulosus yol açar. En sık akciğer, dalak ve böbrek gibi yapılarda ortaya çıkar.

Bu parazit koyun ve sığır gibi hayvanlardan köpeklere, köpeklerden de koyun ve sığırlara bulaşır. Ancak bazen köpeklerden insanlara da geçtiği görülmektedir. Bu enfeksiyon insanlara geçtiğinde kist hidatid denen hastalığa yol açar. Bu kistlerin insanlarda köpek kılından oluştuğu inanışı hakimdir. Ancak bunun doğru olmadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Hastalık insanlara koyun ve sığırlara bulaştığı biçimde köpek dışkısıyla doğaya atılan yumurtaların çeşitli yollarla ağızdan alınmasıyla bulaşır. Kist hidatid hastalığından korunmak için ana yöntem parazit-köpek döngüsünü engellemektir.