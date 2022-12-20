Evcil hayvanlarda tüy dökülmesinin sebepleri

Evcil hayvanlarda tüy dökülmesi paniğe sebep oluyor. Çünkü akla ilk gelen genelde hastalık oluyor. Peki, evcil hayvanlarda tüy dökülmesi neden olur, tedavisi nasıl olur?

Birçok insan kedi, köpek gibi evcil hayvan besliyor. Evcil hayvanlarda tüy dökülmesi geçici de olabilir bir hastalık belirtisi de olabilir. Böyle durumlarda elbette en sağlıklısı uzman isimden yardım almak. Fakat acil olmayan durumlar için tüy dökülmesi için çözüm önerilerini bir araya getirdik.

HAYVANLARDA TÜY DÖKÜLMESİNE ÇÖZÜM

Her gün fırçalama ve temizlik yapılmalıdır.

Pireler için elma sirkesiyle temizlik yapabilirsiniz. Özellikle yürüyüşe çıkarmadan suyla seyreltilmiş sirkeyi püskürtebilirsiniz.

TÜY DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

Öncelikle yanlış kullanılan bir ilaç da tüy dökülmesine sebep olabilir. Bu yüzden veterinere danışmadan evcil hayvanlara ilaç verilmemelidir.

Tüy dökülmesi köpekler için mevsimsel olabilir.

Kene ve pire kaşıntıya neden olur. Bu da cildi etkiler.

Kaşıntı yapan noktaları araştırın ve ısırık yaraları veya kuru pul pul deri olup olmadığını kontrol edin. Kene ve pire ise buna göre tedavi edilmelidir.

Kuru cilt ise Hindistancevizi yağı sürebilirsiniz.

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20/12/2022 22:05