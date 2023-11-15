Evcil hayvanlarla telepatik iletişim kuruyor: Seans başı ücreti şaşırttı

ABD’de yaşayan Nikki Vasconez adlı eski bir emlak avukatı, artık işi haline getirdiği evcil hayvan medyumluğuyla birçok kişiye yardımcı oluyor.

34 yaşındaki Vasconez, hayvanlarının düşüncelerini bilmek isteyen insanlara hizmet veren, gelişen bir endüstrinin parçası. Ancak evlere gitmiyor, bunun yerine kendisine gönderilen kedi veya köpeğin fotoğrafını inceliyor. Müşterilerine sunduğu 90 dakikalık seansın ses kaydı ise yaklaşık 16 bin TL (550 dolar).

OKULLARDA ÖĞRETİLMİYOR

“Bu, 28 yaşıma kadar var olduğunu bilmediğim veya mümkün olduğunu düşündüğüm bir şeydi” diyen Vasconez, “Yakınımdaki bir sağlıklı yaşam merkezindeki masaj terapisti hayvanlarla konuşabildiğini söyledi.” dedi.

Masaj terapisti Vasconez’e bir gün yol kenarında yürürken kafasında, “Devam edin! Sürdür! Geride kalıyorsun.” diye bir ses duyduğunu anlattı. Bir dakika sonra bir grup karganın tepelerinde uçtuğunu gördüğünü de ekledi.

Vasconez, “Modern dünyamızda bunun mümkün olmadığını düşünerek yetiştirildik. Fakat vahşi doğada hayvanlar her zaman telepati yoluyla iletişim kurar. Gökyüzündeki kuşların aynı anda hareket ettiğini görüyorsunuz.” dedi.

Hayvanlarla iletişimin okulda öğrenilmeyen bir şey olmadığını ekleyen genç kadın, konuyu internette araştırdı ve bununla ilgili bazı kitaplar buldu, ardından “uygulamaya” başladı.Vasconez hayvanlarla şahsen tanışmayı değil, fotoğrafına bakmayı tercih ediyor. Bunun, evcil hayvanlarıyla tanıştıktan sonra yalnızca kişiliklerini anlamak yerine, onlarla gerçekten iletişim kurduğu konusunda müşterilerine güven verdiğini söylüyor.

İşinin, Philadelphia’nın kuzeyinde yer alan küçük bir kasabadaki evinden çalışabilmesine ve dünyanın her yerindeki müşterileri olmasına rağmen anlamına geldiğini belirten kadın, bunun avukat olmaktan daha kazançlı olmadığını söyledi.

Vasconez, “Avukatlara 90 dakika için 550 dolar ödeniyor olabilir ama günde en fazla sekiz müşteriyle ilgileniyorlar. Ben, kendi isteğimle günde sadece bir seans yapıyorum, hatta haftanın her günü bile yapmıyorum.” diye ekliyor.