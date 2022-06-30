Evde bakıldığında tehlike yaratan 7 bitki

Ev dekorasyonunu tamamlayan ve iç mekana enerji bitkiler, evde bakıldığında da psikolojik olarak iyi geliyor. Fakat her bitki iç mekanda bakılmamalı. Yaratabileceği bazı sorunlar hem diğer bitkilere zarar verebilir hem de evde yaşan canlıların sağlığını bozabilir. İşte, evde bakılması tehlikeli olan 7 farklı bitki...

1- ARDIÇ BONSAİ AĞACI

Ağaç gövdeli bitkileri seviyorsanız bonsai almak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce ne tür bir bonsai aldığınıza dikkat edin.

Ardıç bonsai ağaçları, tür olarak dağ ardıcı ile aynıdır ve onlar gibi alerji belirtilerine neden olabilir. Yani burun tıkanıklığı ve göz sulanması yaşamanız çok muhtemel!

2- ZAKKUM

Güzel çiçekli ve masum görünüşlü zakkum bitkisi aslında, son derece olduğu zehirlidir. Evinizin içinde bulundurmanız kesinlikle tavsiye edilmez. Zakkum bitkisinin yanından geçerken bir adım mesafe bırakmak en iyisidir.

3- DİFENBAHYA

Bu bitkilerin yetiştirilmesi ve bakımı kolaydır, bu da onları bitki bakmaya yeni başlayanlar için oldukça tercih edilir kılıyor.

Ancak evcil hayvanınız varsa bu bitki maalesef size göre değil! Çünkü bu bitki, kedi ve köpekler için zehirleyiciliği yüksek olan kalsiyum oksalat içeriyor.

4- SUKULENT

Bu bitkiler son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi ve bunun birkaç nedeni var: Küçük, ucuz ve bakımı kolay.

Ancak dikkat: ‘Unlu bit’ ya da ‘kabuklu bit’ olarak adlandırılan küçük böcekler ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz!

Bu böcekler diğer bitkilere de kolayca yayıldıkları ve kurtulmak inanılmaz derecede zor olduğu için büyük bir sorun haline gelebilir.

5- KALADYUM

En çok ‘melek kanadı’ veya ‘fil kulağı’ olarak adıyla bilinen bu bitkiler, evde bakılması için uygun değildir. Tıpkı difenbahya gibi evcil hayvanlar ve insanlar için zehirli kabul edilirler.

6- AĞLAYAN İNCİR

Ficus ağacı olarak da bilinen Ficus Benjamina, özellikle astımınız veya latekse alerjiniz varsa soruna neden olabilecek başka bir yaygın ev bitkisidir.

Mumsu yaprakları çok fazla toz toplayabilir ve yapısında yüksek konsantrasyonlarda lateks bulunduğundan lateks alerjisini tetikleyebilir.

7- ARECA PALMİYESİ

'Altın kamışı', 'sarı palmiye' veya 'kelebek palmiye' olarak da anılır ve iç mekanlara biraz tropikal bir hava vermesiyle bilinir.

Bu bitkinin örümcek ve çiçeklerin üzerinde beyaz beyaz ortaya çıkan unlu bit gibi istenmeyen zararlıları barındırmaya oldukça yatkın olduğunu bilmelisiniz.

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30/06/2022 17:37