Evde çalışanlar için sağlıklı kalmanın yolları

Kimse görmeyecek diye görünüşünüz hakkında endişelenmez, bakımı da ihmal edebilirsiniz. Bu tutumlar doğru yemek yemek ve egzersiz yapmak gibi diğer her şeyi unutmanıza yol açabilir. Her gün gidecek bir ofisinizin olmaması, kendinize bakmamanız için bir bahane değildir. Evde çalışırken sağlıklı kalmak için püf noktaları…

Harekete geçin

Evde çalışıyorsanız sağlıklı kalmanın en iyi yollarından biri, hareket etmek olacak. En az iki saatte bir masanızdan kalkmaya dikkat edin. Harekete geçmek sadece vücudunuz için mükemmel olmakla kalmayacak, beyninizi de yeniden başlatacak ve çalışma masanıza döndüğünüzde tazelenmiş hissedeceksiniz.

Doğru sandalyeyi seçin

Evde çalışıyorsanız büyük olasılıkla günün büyük bir bölümünde oturuyorsunuz. İster sanatçı, yazar, muhasebeci veya öğretmen olun oturuyorsunuz. Bu nedenle ihtiyaçlarınız için doğru sandalyeyi seçmelisiniz. Tüm gün otururken sizi ve omurganızı destekleyecek düzgün, kaliteli bir ofis koltuğu alın.

Ev ve iş arasında çizgi çizin

Evden çalışıyorsanız, en büyük sorunlardan biri ev hayatını ve iş hayatından birbirinden ayıramamaktır. Ev ile iş arasında sınırlarınız yoksa, ofisten hiç çıkmadığınızı hissedeceksiniz. Bilgisayarınızın önünde yemek yemeyin, makul bir zamanda oturumu kapatın ve ofis kapısını kapatın. Bu, evden çalışırken sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

Güzel havayı değerlendirin

Havalar güzel olduğunda evinizde çalışıyorken kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Evden çalışmanın en güzel yanlarından biri de her alanı ofis gibi kullanabilmek. Odada hapsolmak yerine güzel havaları bahçede çalışarak değerlendirebilirsiniz.

Spor yapın

Evde çalışırken düşebileceğiniz en kötü alışkanlıklardan biri bütün gün pijamalarınızda kalmaktır. Evden çalışıyor olmanız spor yapamayacağınız anlamına gelmez. Evden çalışırken formda kalmanıza yardımcı olacak bir tür rutin oluşturmaya çalışın. Her gün aynı saatte kalkın ve çalışmaya başlamadan önce yürüyüşe çıkmak, biraz yoga yapmak, yüzmek veya spor salonuna gitmek için çaba gösterin.

Yemeği kontrol altına alın

Evden çalışırken kendinize uygun ev yemekleri hazırlayın ve sağlıklı beslenin. Evden çalışırken sık sık mutfağa gidip, bir şeyler atıştırabilirsiniz. Bu alışkanlığınızdan uzaklaşın.

Dış dünya ile iletişimde kalın

Evden çalışırken iş arkadaşlarınızla sadece sanal ortamdan iletişim kuruyor olabilirsiniz. Bir süre sonra sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek bu iletişim biçimini düzeltmek için iş çıkışlarınızda arkadaşlarınızla görüşün.

Odanıza koşu bandı koyun

Evde çalışırken sağlıklı alışkanlıkları korumanın harika bir yolu, ofisinizde bir koşu bandı veya sabit bisiklet bulundurmaktır. Bu şekilde öğle yemeği saatinde kalkıp yarım saatlik hızlı bir koşu veya yürüyüş yapabilir, kan akışını sağlayabilirsiniz. Hava berbatsa veya bir spor salonundan uzakta yaşıyorsanız, koşu bandı egzersiz yapmanız için size iyi bir hatırlatma olacaktır.

Hazır atıştırmalıklardan uzak durun

Evde çalışırken sağlıklı kalmak istiyorsanız, hazır yiyecek atıştırmalıklarını hayatınızdan çıkarın. Tüm kekler, bisküviler, patlamış mısır, hazır yemekler, krakerler ve cipslerden kurtulun. Yerine fıstık, kuru meyve, çavdar kraker, meyve gibi enerji artırıcı atıştırmalıklar koyun.

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05/01/2021 18:12