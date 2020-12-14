Evde çocuklarınızla yapabileceğiniz eğlenceli 10 aktivite

Havalar iyice soğudu ve çocuğunuz evdeki oyuncaklarıyla vakit geçirmekten artık sıkılmış olabilir. Kışın evde kaldığımızda bir türlü geçmek bilmeyen zamana inat, çocuklarınızla birlikte vaktinizi eğlenerek değerlendirmeye ne dersiniz? İşte çocuğunuzun eğlenirken öğrenebileceği birbirinden renkli aktiviteler…

Birlikte mutfağa girin

Çocuklar mutfakta zaman geçirmeye ve oyun hamurlarından da anlaşılacağı gibi, hamurlarla oynamaya bayılırlar. Dolayısıyla kış aylarında evde eğlenceli vakit geçirmenin en güzel yolu mutfak işlerini birlikte yapmaktır. Öncelikle minik yardımcınıza mutfakta uygun bir yer ayarlayın. Yapacağınız tarifin malzemelerini hazırlayın ve ona tek tek hepsini eklemesi ve karıştırması için şans verin. Sonrasında pişirme aşamasına kadar işin içinde olmasını sağlayın. Böylelikle zaman su gibi akıp giderken, aynı zamanda lezzetli atıştırmalıklar hazırlamış olursunuz.

Gıda ile parmak boyası yapın

Bebeğiniz hala boya kalemlerinin yemek için olduğunu düşünüyorsa, parmak boyaları da denemenin vakti gelmiş demektir. Bebeğinizi mama sandalyesine oturtun ve tabağına bir kase yoğurt ile ona renk katacak yaban mersini, reçel gibi gıdalarla renkli karışımlar elde etmesi için zaman verin. Bu aktivitenin sonunda, renk karışımlarıyla bol keşifli ve zevkli dakikalar geçirmesini sağlamış olursunuz.

Top oynayın

Çocuklarla oynanabilecek en eğlenceli aktivitelerden biri de elbette top oynamaktır. Öncelikle evde kırılabilecek eşyaları mümkün olduğunca ortadan kaldırın ve herhangi bir zarar vermemesi için yumuşak topları seçmeye özen gösterin. Sonrasında birlikte top atıp- tutma oyununa başlayabilir, böylelikle çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Mutfak gereçlerini enstrüman olarak kullanın

Müzik yapmak için illa bir org ya da davula ihtiyacınız yok! Tencereleri ve kaşıkları kullanarak, çocuğunuzun ritim duygusunun gelişmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmek iyi bir fikir olabilir.

Ev işlerine yardım etmesine izin verin

Çocuklar, ev işlerinde ebeveynlerine yardım etmekten ve sorumluluk almaktan çok memnun olurlar. Onlar için özel tasarlanmış kovalar ve temizlik bezleriyle, siz evi temizlerken yanınızda çocuğunuz da yardımcı olması fikri kulağa hoş geliyor.

Çamaşır günü seçin

Çamaşırlar dağ gibi birikirken, en azından koyu renk ve beyazları çocuğunuzun ayırmasına izin verebilirsiniz. Böylelikle hem işinizi hafifletmiş olur hem de bu aktivite renkleri tanımasına yardımcı olur.

Aynaya bakın

Kendinize bakım yaptığınız sırada, büyük ihtimalle çocuğunuz da merakla size bakıyordur. Tam da bu esnada bunu fırsata çevirebilirsiniz. Birlikte aynaya bakıp, burnunu, saçlarını göstermesini söyleyerek, eğlenceli bir aktivite yapabilirsiniz.

Köpük banyosu yapın

Banyo vakitlerini aceleye getirmek yerine, bunu güzel bir oyuna çevirmeye ne dersiniz? Küveti doldurun ve güzelce köpürtün. Bebeğinizin yanına sevdiği oyuncakları koyun ve odanın ısısını da ayarlamayı ihmal etmeyin. Sonuç; kışın da yüzme keyfini evinizde yaşayın!

Odanızı labirente dönüştürün

Evinizin herhangi bir odasında, minderlerle yaratıcı aktiviteler geliştirebilirsiniz. Yastık ve minderleri yere belirli bölgelere serin, bir tünel oluşturarak, eğlenceli labirentlerin tadını çıkarın.

Mendil kapmaca oynayın

Çok eskiden beri çocuklarınız favorisi olan bu oyunun farklı bir versiyonunu, evde çocuğunuzla yalnızken de oynayabilirsiniz. Dolabınızdan kuş gibi uçabilecek bir fular kapın. Çocuğunuzun, elinizdeki fuları takip etmesini sağlayın ve beklemediği bir anda havaya atarak, onu yakalamasını söyleyin. Hangi yöne gideceği belli olmayan bu hafif parça, çocuğunuzun peşinden koşabileceği eğlenceli bir oyuna dönüşebilir.

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14/12/2020 17:29