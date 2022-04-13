Dişlerinizi evde doğal yöntemlerle beyazlatabileceğinizi biliyor muydunuz? Zamanla beyazlığını yitiren ve sararan dişleri beyazlaştırmak için doğal yöntemler tercih etmek isterseniz, sıraladığımız maddelere göz atabilirsiniz. İşte evde diş beyazlatma yöntemleri...

Dişlerimiz birden fazla etkiyle zamanla matlaşarak, parlaklığını ve beyazlığını kaybedebilir. Özellikle tüketilen bazı yiyecek ve içecekler, dişlerin lekelenmesine, plak oluşumuna ve dolayısıyla da beyazlığını kaybederek sarı renkte görünmesine yol açabilir. Bu renk değişimi de ancak düzenli temizleme ve diş beyazlatma ilaçlarıyla tedavi edilebiliyor.

Bununla birlikte, siz de evde kolay ve doğal yollarla diş beyazlatmayı deneyebilirsiniz. Ancak kesin sonuç için diş hekiminizin önerdiği yöntemleri dikkate almalısınız. İşte dişlerinizi beyazlatmanın 6 doğal yolu...

1- YAĞ ÇEKME (OIL PULLING)

Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.

2-KARBONATLA FIRÇALAMA

Karbonat, diş macunlarında bulunan ve doğal diş beyazlatmada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı karbonatı, iki çay kaşığı suyla karıştırıp macun kıvamına getirerek haftada birkaç kez fırçalayabilirsiniz. Karbonat, diş lekelerini çıkardığı gibi (özellikle çay ve kahve lekeleri), ağzınızdaki bakteri oluşumunu da engeller.

3-HİDROJEN PEROKSİT İÇEREN BEYAZLATMA JELİ

Hidrojen peroksit (oksijenli su), antiseptik özelliğiyle ağızdaki bakterileri önlemeye ve dişleri beyazlatmaya yardımcı olur. Hidrojen peroksiti, hem gargara olarak hem de hidrojen peroksit içeren beyazlatma jeliyle dişlerinizin rengini açmada kullanabilirsiniz. Burada önemli nokta kullanılan ürünün içeriği ve dozunun ayarlanmasıdır. Bunun için eczacınıza danışabilirsiniz.

4-MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Çiğ meyve ve sebze tütekimi, fırçalama kadar etkili olmasa da ağız içindeki plakları azaltmaya yardımcı olur. Özellikle, çilek ve ananas dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olduğu iddia edilen iki meyvedir.

5-DİŞ LEKELERİNİ OLUŞMADAN ÖNLEYİN

Yaş aldıkça, dişlerinizde doğal olarak sararmalar meydana gelebilir ancak dişlerinizin rengini sararmasını beklemeden korumaya çalışın. Özellikle dişlerinize en çok renk veren, sigara, çay, kahve, kırmızı şarap ve koyu renkli meyve suyu tüketimini kısıtlayın. Tüketiyorsanız da kısa sürede dişlerinizi fırçalayın. Daha beyaz dişler istiyorsanız, şeker alımınızı da azaltın. Öte yandan, diyet yapıyorsanız bol miktarda kalsiyum alın. Süt, peynir ve brokoli gibi kalsiyum açısından zengin besinler de dişlerinizi korumaya yardımcı olabilir.

6-DÜZENLİ FIRÇALAYIN VE DİŞ İPİ KULLANIN

Dişlerde meydana gelen renk değişimi, büyük ölçüde plak oluşumunun bir sonucudur. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayarak ve ardından diş ipi kullanarak, ağzınızdaki bakterileri azaltabilir, dişlerinizin beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz. Düzenli diş taşı temizliği de, dişlerinizin temiz ve beyaz kalmasına yardımcı olur.

Sıraladığımız 6 doğal yöntemi uygulamadan önce mutlaka diş hekiminize danışın!

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13/04/2022 19:03