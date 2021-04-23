Evde doğru bitki yetiştirme rehberi

Pandemi döneminde evlere kapandığımız şu günlerde doğaya hasret kaldık. Yeni bir mevsimi karşılamak için sokakta olamıyoruz. Erguvanların açtığını çiçeklerin renklerini ortaya çıkardığına sınırlı saat ve günlerde şahit olabiliyoruz. Geçeceğini bildiğimiz günler için üzülmek yerine kolları sıvamayı tercih ediyoruz. Doğada olan çiçekleri, bitkileri evimize misafir etme zamanı…

Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler, minik ağaçlar, kaktüsler… Evinizi güzelleştirecek onlarca farklı bitki var. Üstelik evinizin havasını temizlediği de yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Çiçek satış noktasına gitmeden önce doğru bitkiyi seçmekle yolunuza başlayın. İki gün sonra kuruyan çiçek size huzursuzluk verecektir.

Evinizin dekorasyon tarzı nasıl olursa olsun bitkilere geniş yer verebilirsiniz. İster rustik, ister vintage isterse minimal stilde bir dizayn yapmış olun, değişen sadece çiçeklikleriniz ya da saksılarınız olacaktır. Bir köşeyi yemyeşil kılmak, ya da farklı köşelere çiçekler serpiştirmek gibi tercihlerle evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

Bitki seçimini nasıl yapmalıyım?

Bitkiler tüm canlılar gibi bakım ister. Fazla vaktiniz varsa hepsine özel ilgi göstereceğiniz farklı türleri evinizin her odasına entegre edebilirsiniz. Ancak en önemli sorunlarımızın başında zaman geliyor. “O kadar vaktim yok” diyorsanız kalender olarak bilinen bitkileri tercih etmelisiniz. Mesela evinizin bir köşesinde görkemli bir yuka, devetabanı ya da paşa kılıcı yerleştirebilirsiniz. Yanında bir berjer ve bir kitap rafı ile sakin bir köşe oluşturabilirsiniz.

Çoğu insanın evinden çalıştığı şu günlerde çalışma alanınızı bitkilerle donatmak sokağa çıkmış hissi uyandıracaktır. Aşk merdivenini tavandan sarkıtabilir, salon girişinize mum çiçeği sarabilirsiniz. Mutfağınızın oturma bölümüne ise bir limon ağacı koyabilirsiniz.

Salonunuzda farklı bölümlerine geçiş için de, çiçek sehpalarını kullanarak doğal paravanlar oluşturabilirsiniz. Duvarlarda yapılacak basit uygulamalarla harika dekorasyonlar elde edebilirsiniz. Duvarlar için tasarlanmış saksılar oldukça sofistike bir görünüm kazandıracaktır.

Bitkilerle ilgilenme konusunda ciddi iseniz, banyonuz ve yatak odanız da yeşilliklerden nasibini almalılar. Bir tüyo daha verelim çok dağınık bir yerleşim yerine aynı zamanda sulayacağınız bitkileri bir arada tutmalısınız. Böylelikle sulama saatleri karışmamış ve kurumamış olurlar.

Bilimsel olarak evde bitkilerin faydası kanıtlandı

Geçtiğimiz yıllarda NASA Temiz Hava Projesi’nce yapılan araştırmaya göre, zararlı kimyasalları absorbe ettiği kanıtlanan 15 bitki bulundu. Aloe-vera, bambu, areka, kauçuk, benjamin, devetabanı çeşitleri, dracaena çeşitleri, barış çiçeği, paşa kılıcı, İngiliz sarmaşığı, potos sarmaşığı, salon eğreltisi ve kurdele çiçeği.

Araştırmaya göre, bu bitkiler bir gün içerisinde havadaki zararlı maddeleri %87 oranında yok ediyor. Özellikle sağlıklı yaşamın öne çıktığı günümüzde bu bitkileri de tercih edebilirsiniz. Bahsedilen bitkilere birlikte göz atalım.

Fesleğen nasıl yetiştirilir?

Fesleğen, yetiştirilmesi en kolay olan ve mükemmel kokusuyla evlere farklı bir hava katan bitkilerdendir. Hayatınızda ilk defa bitki yetiştirecekseniz işe fesleğen ile başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ilk şey bir saksı edinmek ve saksınızın içerisine fesleğen tohumu ekmek. Tohumunuzu ektikten sonra 7 gün içerisinde tohum kök salmaya başlayacaktır.

Fesleğeni evinizin mutfağında konumlandırabilirsiniz. Böylece mutfağınız hep ferah ve iyi kokar. Fesleğen güneşe ve sıcak havaya oldukça fazla ihtiyaç duyar. Yeterli güneş almadığında gelişemeyebilir. Fesleğen bakımı çok vakit harcamanızı gerektirmez. Haftada 1 ya da 2 defa iyi bir şekilde sulama yapmanız yeterli olacaktır. Sulama esnasında bitkinin yapraklarına su değdirmemeye özen göstermenizi bunun yerine köküne odaklanmanızı tavsiye ederiz.

Aloe Vera bitkisi nasıl yetiştirilir?

Eski çağlardan beri yetiştirilen ve birçok medeniyette hem tıp hem de güzellik alanında kullanılan aleo vera günümüzde de popülerliğini koruyor. Birçok güzellik ürününün içinde bulunan aloe verayı evinizde kolaylıkla yetiştirmeniz mümkün. Bakımı oldukça kolay olan bitki, dipten yavru vererek ürüyor. Bitkinin rahat gelişmesi için humus bakımından zengin ve geçirgen yapılı bir toprakta yetişmesi avantaj sağlıyor. Evinizin iyi güneş alan ve akşamları hafif de esen bir noktası aloe vera için oldukça idealdir. Aloe vera, su konusunda da sizi yormayacak bitkilerdendir. Kış aylarında 1 haftaya kadar sulanmayabilir. Yazın ise hava sıcaklığından dolayı 2 – 3 günde bir su isteyebilir. Bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için toprağını parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Toprak tamamen kuruysa ve nemli değilse sulama zamanı gelmiştir.

Saksıda domates zamanı

Saksıda domates yetiştirmek gibi bir niyetiniz varsa işe plastik bardak ya da çimleme tepsisi içine verimli bahçe toprağı ekerek başlamalısınız. Ekim işlemi sırasında tohumun çok derinde olmamasına dikkat edin. 1 cm. derinlik idealdir. Bu derinlikte ekilen tohumunuz çimlenme aşamasına rahatça geçebilir. Çimlenme aşamasında tohumlarınızı güneş ile temas etmeyen sıcak ve nemli bir ortamda bekletmelisiniz. Tohumlar çimlenmeye başladıktan sonra kabında herhangi bir değişiklik yapmadan güneş gören bir noktaya taşıyabilirsiniz. Son aşamada ise büyüyen fidenizi verimli toprak ve gübre karışımı ile doldurduğunuz saksınıza alabilirsiniz. Domates sulanmayı ve güneşi çok sever. Her gün sulama yapmaya ve toprağın hep nemli kalmasına özen gösterin.

Saksıda çilek yetiştirmenin keyfi

Çilek tohumu alırken mutlaka saksıda yetişebiliyor olmasına ve mümkün olduğunca doğal bir tohum olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca çilek saksısı tercih ederken, derin saksıdan ziyade geniş saksı kullanabilirsiniz. Çilek ekiminde kullanmayı planladığınız toprak da organik mineraller bakımından zengin olmalıdır. Aksi takdirde çileğiniz istediğiniz kadar verimli olmayabilir. Çilek, güneşi ve nemi çok sever. Gün içerisinde mutlaka güneşten faydalanmalıdır. Su ile arası iyi olsa da bol su köklerinin çürümesine sebep olur. Bu yüzden toprağın nemini korumasını sağlamanız yeterlidir.

Huzurunuz için adaçayı

Adaçayı yetiştirmek için, ilkbahar veya sonbaharda tohumlarını küçük kaplara alarak filizlenmelerini bekleyin. İlk filizleri gördüğünüzde tohumların saksıya geçme zamanının geldiğini anlayabilirsiniz. Büyük saksıya aldığınız bitkiyi, evinizde güneş alan bir yere yerleştirebilirsiniz. Sıcağı seven adaçayı bitkisinin sık sık sulanması gerekmez. Kuraklığa dayanıklı bir bitkidir.

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23/04/2021 17:50