Evde düşerek başından yaralanan şahıs kurtarılamadı

Melelu’nun (E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

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07/02/2022

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Evde düşerek başından yaralanan şahıs kurtarılamadı

 Gönyeli’de, 2 Şubat’ta evinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli Melelu’nun (E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasında, Melelu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdiği ve ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı kaydedildi.

07/02/2022 15:03
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TAGS: evde, düştü, kaza,
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