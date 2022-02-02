Evde hangi bitkiler kolay yetiştirilir?

Evde bitki bakımı oldukça keyiflidir. Ortamın enerjisini yükselteceği gibi kişisel olarak motivasyonu da arttıracaktı. Peki, evde zarar görmeden bakılabilecek bitkiler hangisidir?Işık sevenler ve ışık sevmeyenler olarak ikiye ayırdığımız bu bitkileri yetiştirmek çok kolay! Işık seven bitkiler Zebra bitkisi Güneşe ve havadar ortama ihtiyacı vardır. Pencerenin önüne koyabilirsiniz. Toprağı yarıdan fazla kuruduğunda sulanmalıdır.

Evde bitki bakımı oldukça keyiflidir. Ortamın enerjisini yükselteceği gibi kişisel olarak motivasyonu da arttıracaktı. Peki, evde zarar görmeden bakılabilecek bitkiler hangisidir? Işık sevenler ve ışık sevmeyenler olarak ikiye ayırdığımız bu bitkileri yetiştirmek çok kolay.

Işık sevenler bitkiler:

Zebra bitkisi

Güneşe ve havadar ortama ihtiyacı vardır. Pencerenin önüne koyabilirsiniz. Toprağı yarıdan fazla kuruduğunda sulanmalıdır.

At kuyruğu palmiyesi

Uzun süreli kuraklığa ve susuzluğa dayanıklıdır bu nedenle bakımı da kolaydır. Günde en az 3 saat direkt gün ışığına ihtiyacı vardır. Su dinlendirilmiş, kloru uçmuş olmalıdır. Toprağın üst yüzeyi iyice kuruyunca bol su ile derinine kadar sulanmalıdır.

Yeşim ağacı

Soğuk ve fazla suda kalmak dışındaki şartlara oldukça dayanıklı bir bitkidir. Fazla sıcaklarda dinlenmeye çekilir. 3 metreye kadar uzayabilir. Hava akımlarının olduğu ferah, güneş ışığı alabildiği aydınlık bir yerde olmalıdır. Toprağı kurudukça bol su ile sulamak yeterlidir.

Japon aralyası

Geniş odada bakıma uygundur. Doğru bakımla 50 cm boya kadar ulaşabilir. Çok karanlık olmadıkça aldığı güneş ışığı miktarı fark etmez. Toprağın ıslaklığı gidince, nemi azaldıkça sulanmalıdır.

Dikenler tacı

Türkiye'de çin gülü, dikenli taç gibi yöresel isimleri de vardır. Çok dikenlidir, boyu 2 metreyi bulabilir. Bol güneşe ihtiyaç duyar. Günde en az 4 saat güneş görmelidir. Daha az süre güneş görürse çiçekleri açmaz. Nemli ortamlarda toprağında kayda değer bir kuruma olunca sulanmalıdır. Nemli olmayan ortamlarda ise toprağı kurumaya başladıkça sulanmalıdır.

Işık sevmeyen bitkiler:

Dua çiçeği

Süs bitkisi olarak çok yaygın kullanılır. Direkt güneş ışığı bitkiye zarar verir. Hiç güneş almazsa da yaprakları soluk kalır. Biraz ışık alacağı bir yerde durabilir. Toprak yüzeyi kurudukça bol su ile sulanır.

Kurdele çiçeği

Gölgede rahatça gelişebilen bir bitkidir. Toprağı kurudukça dinlendirilmiş su ile sulanır. Susuz kalmaya dayanıklıdır, sulamayı unutsanız bile küsmez.

Barış çiçeği

Daha çok ilkbaharda olmak üzere yılda üç kere çiçek açabilir. Güneş ışığını direkt sevmez, az ışık alması yeterlidir. Havadar ortama ihtiyaç duyar. Yazın sık sulanır, kışın çok sık sulamaya gerek yoktur.

Çin herdemyeşili

Çok bakım gerektirmez, ilk defa bitki bakacak kişilerin tercih edebileceği bir bitkidir. Gölge bitkisidir, az ışıkla daha iyi yetişirler. Toprağın nemine bir çubuk ya da parmak yardımıyla bakıp kuru ise sulamak doğrudur.

Paşa kılıcı

Gölgede rahatlıkla gelişebilir. Çok sulamak bu çiçeği öldürür, toprak yarıya yakın kurudukça sulanmalıdır. Kuraklığa ve susuzluğa aşırı dayanıklıdır.

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02/02/2022 15:54