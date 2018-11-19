Evde kaşıkla sağlık kontrolü nasıl yapılır?

Hepimiz sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu ve onu yakından izlememiz gerektiğini biliriz. Ancak ne yazık ki, doktora gitmek herkesin edinebildiği bir alışkanlık haline hala gelmedi. Biz de sizin için hem ilginç hem de pratik bir yöntem bulduk. Üstelik bunu uygulamak için evden çıkmanıza da gerek yok.

İşte kaşıkla sağlık kontrolünün detayları:

* Bir kaşık alın ve kaşığın arka kısmını dilinizle ıslatın. Tüm yüzeyi tükürüğünüzle ıslattığınızdan ve yeterli tükürüğün olduğundan emin olun.

* Kaşığı, plastik ve transparan bir poşete koyun ve güneş ya da bir ışık kaynağının altına yerleştirin.

* Yaklaşık 1 dakika kadar bekleyin ve kaşığı kontrol edin.

* Lekesi veya kokusu olmayan bir kaşık iç organlarınızla ilgili herhangi bir probleminizin olmadığı anlamına gelir.

Eğer kötü bir koku varsa:

* Çürük kokusuna benzer, güçlü — akciğer ya da mide problemleri,

* Tatlı — şeker ihtimali,

* Amonyak — böbreklerle ilgili problem.

Eğer leke varsa:

* Sarı ya da beyaz bir doku — tiroid bezi problemleri,

* Mor — bronşit, zayıf kan dolaşımı, yüksek kolesterol seviyesi,

* Beyaz — solunum yolu enfeksiyonu,

* Turuncu — böbrek hastalığı.

Unutmayın ki bu yöntem yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir doktor tavsiyesinin yerine geçmez.