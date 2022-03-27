Evde para kazanabileceğiniz 10 fikir

Evde para kazanmak ofis hayatından sıkılan herkesin hayali. İstediğin saatte, istediğin zaman aralığında yapılacak işlere ilgi yoğunlaştı. Özellikle ev kadınları tarafından tercih edilen evden para kazanmanın yolları neler, yeni fikirlerde neler var?

Ev kadınlarından ek gelir elde etmek isteyenlere kadar herkes evden yapılabilecek işleri merak ediyor. Evden çalışma sistemi o kadar ilerledi ki, toplantılar bile artık Skype üzerinden yapılabiliyor.

Tasarım Çiçek Yapmak!

Çiçekleri kim sevmez ki?! Ama artık klasik buketler ve saksılar değil, minimal saksılarda farklı bitkiler, terariumlar ahşap ve mermer malzemeye ekilmiş çiçekler moda ve bunları yapmak hiç de zor değil.

Sabun Ve Mum Yapmak!

Maliyeti düşük, yapması zevkli bir iş arıyorsanız sabun yapmak tam size göre. Burada dikkat edilmesi gereken, göze güzel görünen şekiller, hoş renkler seçmek önemli. Hatta minik ürünlerle ve iplerle süsleyerek zenginleştirebilirsiniz. Satış için otantik ürün satan mağazalarla anlaşabilir, internetten satış sayfalarından faydalanabilirsiniz.

Mum yapmak da sabun yapmak kadar kolay. Hazır mum parafinleri alarak farklı malzemelerle birleştirerek harika dekoratif ürünler ortaya koyabilirsiniz.

Ahşap Boyama, Eski Mobilya Yenileme!

Marifetlerinizi ve içinizde uyuyan sanatçıyı ortaya çıkarmanın vakti geldi. Sehpa, tepsi, kutu gibi malzemelerin ham halini alıp boyayabilir. Eski mobilyaları modaya uygun renk ve desenlerle yenileyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı gösteren binlerce videoyu izleyerek işe küçük ürünlerden başlamaya ne dersiniz?

Yazarak Para Kazanmak!

Evden çalışma deyince ilk akla gelen bilgisayarla yapabileceğiniz herhangi bir iş. Bunların başında da editörlük geliyor. Eğer ilginiz ve deneyiminiz varsa evden freelance yazarlık ve editörlük yaparak bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. İnternet çağından örnek verdiysek yine internet üzerinden yapılan işlere göz atabilirsiniz. Bilindiğiniz üzere artık çoğu insanın hem blog hem Youtube kanalı hem de daha birçok siteye üyeliği var. Örneğin Youtube kanalınıza evde yemek yapıp tarifleriyle birlikte koyabilirsiniz ya da tarifleri kendi blog adresiniz üzerinden yayınlayabilirsiniz. Şu an internetten tanıdığımız birçok fenomen isim 'sosyal medya' dediğimiz mecralarda ünlenerek para kazandı.

Sosyal Medya Yönetmek!

Artık birçok firma sosyal medyaya önem veriyor ve o mecralarda yapılan paylaşımlara özellikle dikkat ediliyor. Eğer sosyal medyaya ilginiz varsa ve iyi kullanıyorum diyorsanız sizin için geçerli bir meslek olabilir. Öncelikle online olarak sosyal medya dersleri alabilir, sertifikalar edinebilir ve konuda uzmanlaştıktan sonra bu alanda kariyer yapabilirsiniz.

Çocuk Bakmak!

Ev kadını ya da emekli olup ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen binlerce kişi var. Çocukları seven ve çocuk bakımında deneyimi olanlar, çalışan kadınların çocuklarına bakarak para kazanabilirler. Tabii bunun için çocuklarla iyi ilişkide olmanız, dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. Bir çocuğun emanetini almak büyük sorumluluk.

Yemek Yapmak!

Evet, neredeyse her gün ailenizi doyurduğunuz yemekten para kazanabilirsiniz. Nasıl mı? Çoğu dışarıda çalışan kadın evde yemek yapmakta büyük zorluk yaşıyor ve deyim yerindeyse usta ellere başvuruyor. Peki bu usta ellerden biri neden siz olmayasınız? Eğer elinizin lezzetine güveniyor ve bu yemek yapmayı seviyorsanız bu seçenek sizin için.

Örgü Örmek!

Son dönemlerde moda olan bir şey varsa o da örgüler. Kazaklar, atkılar bir yana kocaman örgü battaniyer bile moda! Modaya uyan modelleri takip ederek en sevilen parçaları yeniden yaratabilir ya da tasarımcı yönünüzü ortaya koyarak farklı modeller oluşturabilirsiniz.Öte yandan örgü psikolojik açıdan iyi geliyor ve panik atağı geçiriyor. Bizden söylemesi.

Ders Vermek!

Bilindiği üzere artık çoğu veli çocuklarına özel ders aldırıyor. Bu da yeni bir iş kapısını doğuruyor. İyi olduğunuzu düşündüğünüz bir alanda ders vermek geçiminizde size yardımcı olabilir.

Evden para kazanma seçenekleri kolay gözükse de işin püf noktası bu işleri bulmakta. Bu işleri bulmanız için de eğer internet üzerinden iş yapacaksanız sosyal medyayı iyi kullanmanız gerekiyor. Yeteneklerinizi de keşfederseniz evden para kazanmak sizin için mümkün!

Online Anketlere Katılmak!

Belki online anket yaparak çok para kazanamayabilirsiniz ama kendinize ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Google Opinion Rewards ile Google hizmetlerinde yer alan içerikleri ücretsiz olarak satın alabilmek artık mümkün. Google'ın geliştirdiği bu uygulama sayesinde her hafta yenilene anketlere cevap vererek, karşılığında para alabiliyorsunuz.

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27/03/2022 09:57