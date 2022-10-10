Evde pratik cilt bakımı yapmanın yolları

Cildin erken yaşlanmasını önlemek, her zaman pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlamak için evde cilt bakımı uygulamanız şart. Düzenli olarak cildinize bakarak sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırıp, her gün nemlendirdiğinizde kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz.

Sağlıklı bir cilde sahip olmak, cildin erken yaşlanmasını önlemek, her zaman aydınlık görünen bir cilt için düzenli olarak bakım yapmanız gerekir.

Her gün uygulayacağınız cilt bakım rutini sayesinde cildinizi güçlendirebilir ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirebilirsiniz. Evde kolay cilt bakımı yapmak için pratik ipuçları arıyorsanız bu yazımıza bir göz atın.

TEMİZLEME

Evde cilt bakımının ilk aşamasında temizleme işlemi yer alıyor. Cildinizi yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırmak, gözeneklerin tıkanmasını engellemek için cildinizi temizlemeniz gerekir.

Cilt temizliği yaparken cildinize uygun jel yada köpük kullanmanız gerekiyor. Ayrıca cildinizi ılık su kullanarak temizlemeniz öneriliyor.

PEELİNG YAPIN

Cildinizi temizledikten sonra cildi ölü hücrelerden arındırmak için peelin yapmanız gerekir. Cildinizi tahriş etmeyen ve küçük tanecikli peelinglerle hafta 1 ya da 2 kez peeling yapın.

Peelingler cildin tazelenmesine destek olur. Peeling yaptıktan sonra uygulayacağınız bakım ürünleri cilde daha iyi nüfuz eder. Peeling yaparken cildinize olabildiğince nazik davranmanız gerekir. Sert ve cildi tahriş eden hareketlerden uzak durmanız önerilir.

TONİK KULLANIN

Cildinizi temizledikten sonra mutlaka tonik kullanmanız gerekir. Tonikler gözenekleri derinlemesine temizleyerek yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırır.

Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olarak sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunların oluşmasını engeller. Tonik kullanmayı alışkanlık haline getirerek her zaman temiz ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

CİLDİ AYDINLATMAK İÇİN LİMON MASKESİ

Evde hazırlayacağınız doğal maskeler ile cildinizi aydınlatabilirsiniz. Limon maskesi, içerisindeki C vitamini sayesinde cilt lekelerini açar, koyu lekelerin görünümünü azaltır. Cilt tonunu eşitlediği için daha parlak bir cilde sahip olmanıza destek olur.

Limon maskesi için;

3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyunu ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın.

Temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürün.

10-15 dakika cildinizde limon maskesini bekletin.

Haftada 1-2 kez düzenli olarak yapın.

Not: Hassas bir cildiniz varsa limon maskesini cildinize uygulamayın.

NEMLENDİRİCİ

Cilt her zaman neme ihtiyaç duyar. Nemsiz bir ciltte kuruluk, tahriş ve kırışıklık gibi sorunlar ortaya çıkar. Cildi nemlendirmenin en kolay yolu düzenli olarak nemlendirici krem kullanmaktan geçiyor.

Cildinizi temizledikten ve tonik işlemi uyguladıktan sonra mutlaka nemlendirici ile nemlendirin.

Nemlendirici seçerken cilt tipinize uygun olan ürünleri tercih edin. Kuru bir cildiniz varsa yağ formunda olan yağlı bir cildiniz varsa su bazlı olan nemlendirici kremleri kullanın.

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10/10/2022 18:15