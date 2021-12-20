Ekmek arası, porsiyon veya pilav üstü olarak yenen ve en sevilen lezzetlerden birisi olan tavuk döner tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, evde tavuk döner nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız evde tavuk döner tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

Evde kolay yapışılışıyla tavuk döner tarifi, birçok çorbanın yanına yakışabilecek şahane bir lezzet. Peki, evde tavuk döner nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavuk döner tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

EVDE TAVUK DÖNER TARİFİ

Tavuk döner malzemeler

1 kg tavuk pirzola

Sosu için;

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı yoğurt

1 orta boy soğan (Rendelenmiş sıkılan suyu kullanılacak)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

EVDE TAVUK DÖNER YAPILIŞI

Pirzolalarımızı kemik ve derisinden ayırın.

Sos için bütün malzemeleri derin bir kaseye alıp karıştırın.

Tavukları ilave edip güzelce sosa bulayın.

Strec film serili tezgaha tavukları serip strec flimle rulo şeklinde sarın.

Bu şekilde buz dolabında 1 gece dinlendirin.

Dinlenen tavukları pişirmeden 20 dakika önce çıkarıp bıçakla dilim dilim kesin.

Tavaya yeteri kadar sıvı yağı alıp tavukları ilave edin.

Tavuklar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.

Yarım fincan sıvı yağ ekleyip kızarmasını sağlayın.

Servis tabağına alın.

Yanına arzuya göre pilav ve lavaşla servis edebilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 17:22