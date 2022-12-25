Evde yalnız bırakılan köpek yangın çıkardı

Olay ülkenin Essex bölgesindeki Hockley kasabasında meydana geldi. Essex itfaiyesinden yapılan açıklamada, sahibinin evde yalnız bıraktığı köpeğin, fişe takılı ve yatağın üstünde duran saç kurutma makinesini çalıştırdığı, daha sonra yangın çıktığı ifade edildi.



Yangının kısa sürede söndürüldüğü, evin yatak odasının hasar gördüğü aktarıldı.

ELEKTRONİK ALETLERİ FİŞTEN ÇEKMEYİ UNUTMAYIN

Essex itfaiyesinin internet sitesinden yayınlanan uyarıda, “Saç kurutma makinesi ve düzleştirici gibi herhangi bir elektrikli cihazla işiniz bittiğinde, lütfen fişten çekmek için bir dakikanızı ayırın. Ev sahibi, köpeğinin saç kurutma makinesini çalıştırabileceğini bir an bile düşünmezdi, ancak bir şeyin fişini çekmek size huzur verecektir. Neyse ki ev sahibi döndüğünde köpek ön kapının yanında bekliyordu. Dumandan etkilenen köpek ve ev sahibi tedavi altına alındı” denildi.

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25/12/2022 15:06