Evde yetiştirmek suç olmaktan çıktı! Tepki yağıyor…

Ülkenin muhafazakarlarından sert tepki alan karara göre, “az miktarda” evde marihuana yetiştirmek artık yasa dışı değil.

Euronews’ün haberine göre; İtalyan yüksek mahkemesinin 19 Aralık'ta verdiği karar basına ise 26 Aralık Çarşamba günü yansıdı.

Beş Yıldız Hareketi'nden senatör Matteo Mantero, “Mahkeme yolu açtı, şimdi sıra bizde” diyerek kararı destekledi.

Mantero ayrıca, kişisel kullanım amaçlı esrar yetiştirmenin yasallaşması için 2020 bütçesinde yasa değişikliği önergesi sundu.

Beş Yıldız Hareketi esrar konusunda liberal bir tavır sergilerken, koalisyon ortakları merkez ve merkez sol siyasetçileri marihuana ile ilgili yasa yapmaya karşı temkinli.

Öte yandan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, “Uyuşturucu zarar verir, evde yetiştirmeyi ya da dükkanlarda almayı unutun” diyerek karara tepki gösterdi.

28/12/2019 11:33