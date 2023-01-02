Evdeki ilaçları rafa kaldıracak şifa deposu

Soğuk havaların en popüler besini olan kerevizin saplarını sakın çöpe atmayın. Çiğ bile tüketebileceğiniz kereviz saplarının girdiği eve ilaç girmiyor. Tam bir şifa deposu olan bu besin hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Peki kereviz saplarının faydaları nelerdir? Yanıtı haberin detayında...

Yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran kereviz sapları hastalıkların baş düşmanıdır. Bu yüzden uzmanlar kış sebzesi olan kereviz saplarının çöpe atılmamasını tavsiye eder. Yüksek oranda C vitamini barındıran kereviz sapı güçlü bir antioksidandır. Öte yandan kalsiyum barındıran kereviz sapları kemik sağlığını içinde faydalıdır.

Yapılan araştırmalarda kereviz sapının girdiği eve ilaç girmediği tespit edildi. Çünkü kereviz sapı içeriği maddelerin hepsi ilaçların hammaddelerini oluşturur.

PEKİ KEREVİZ SAPININ FAYDALARI NELERDİR?

Kanda zararlı besinler nedeniyle artan kötü kolesterolü düşürerek damarların tıkanmasını engeller. Bu sayede kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Karaciğerin fonksiyonel işlevselliğini düşüren toksinleri temizler. Vücudun içinde biriken ödem miktarını azaltır.

Böbreklerdeki ürik asit oranını azaltır. Fonksiyonel olarak böbreklerin işlevselliğini artırarak taş oluşumunun önüne geçer.

Hücrelerin kansere dönüşme riskini azaltır. Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Anti-bakteriyel özelliği olan kereviz sapı vücutta virüslerin aktivasyonunu azaltır.

Ayrıca kilo vermek isteyenler içince kereviz sapı oldukça ideal bir besindir.

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02/01/2023 21:42