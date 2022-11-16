Evdeki nemi azaltıp havayı temizleyen 10 bitki

Evde oluşan nem, birçok kişinin şikayet ettiği yaygın bir sorundur. Sadece duvarlara ve tavanlara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda iyi bir havalandırma ile sorun kısa sürede çözülmezse, sonunda küf ve diğer mantar türlerine neden olur. Bu gibi ortamlara maruz kalmak, burun tıkanıklığından alerjiye veya cilt hastalıklarına kadar rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak evdeki nemi ve bundan kaynaklanabilecek küfü kontrol altına alan ev bitkileri vardır. Biz de sizin için evdeki nemi emen ve havayı temizleyen bu bitkileri paylaştık.

1. İngiliz sarmaşığı

İngiliz sarmaşığı genellikle asılı saksılarda yetişen ve çok hızlı büyüyen bir bitkidir. Avrupa Atlantik kıyılarına özgü olan İngiliz sarmaşığının doğal yaşam alanı, nemli ve ılıman yerlerden oluşur. Bu bitkiyi ideal olarak evinizin en nemli odasına koyabilirsiniz. Özellikle banyo veya mutfak lavabosunun üzerine yerleştirebilirsiniz. Böylece fazla nemi alacaktır.

2. Barış zambağı (yelken) bitkisi

Bilimsel adı aslında Spathiphyllum olan barış zambağı, Amerika'nın bazı bölgelerine özgü tropikal bir bitkidir. Bununla birlikte, barış zambağı rüzgara tolerans göstermez, bu yüzden genellikle sabit bir sıcaklıkta iç mekanlarda yetiştirilir. Haftada sadece bir kez sulamanız yeterli ve üstelik fazla ışığa da ihtiyacı yok.

3. Kurdele bitkisi

Örümcek sarmaşık veya kurdele bitkisi çevresel nemi emer. Bu nedenle evde olması idealdir. Formaldehit ve ksilen gibi evde yaygın olan hava toksinlerini ortadan kaldırır. İç mekanlarda, sadece orta derecede ışığa ihtiyaç duyar. Ancak doğrudan güneş ışığına koyarsanız kolayca yanabilir. Su kıtlığını oldukça iyi tolere eder. Ancak yaz aylarında veya hava sıcak olduğunda, bitkiyi sulama sıklığını artırmanız gerekir. Bu bitkiyi küvetinizin yanı başına asabilirsiniz.

4. Hava karanfili

Tüm epifitik bitkiler gibi, hava karanfilleri de havadaki nemi emer. Resimden de görebileceğiniz gibi, bu bitki, diğer bitkilerin tipik olarak besin veya su çıkardığı toprakta kök salmaz. Daha çok deniz seviyesinden birkaç yüz metre yüksekliğe kadar dünyanın yağışlı bölgelerinde yetişir. Yetiştiği bölgelerin doğası gereği, hava karanfil yaprakları üzerlerinde biriken suyu hızla emebilen trikom adı verilen özel hücrelerle kaplıdır.

5. Boston eğrelti otu

Boston eğrelti otu evde sahip olunması gereken popüler bir bitkidir. Genellikle asma saksılarda yetiştirilir ki bu da onu sever. Nemli, gölgeli yerlerde büyür, ancak bir evin içinde bulunduğunda en iyi parlak filtrelenmiş ışığa tepki verir. Bu güzel bitkinin bir diğer özelliği de nemi çekmesi dışında, havadaki kimyasalları filtrelemesidir. Evde soluduğunuz havayı doğal yollarla arındırmak istiyorsanız evinizde mutlaka bostan eğrelti otu bitkisini bulundurun.

6. Nane bitkisi

Bu popüler aromatik bitki, evdeki nemi emmek için mükemmeldir. Nemli ortamlarda ve topraklarda yetişme kabiliyeti, onu bahçelerde, mutfakta, banyoda veya evde nemli yerlerde tutabileceğiniz özelliğe sahiptir. Genel olarak, nane bitkileri çok çeşitli iklim ve sulama koşullarına tolerans gösterir ve tam güneşe maruz kaldıklarında bile büyüyebilirler. Yıl boyunca büyür ve ayrıca yemek pişirmede veya infüzyon hazırlarken bir bileşen olarak kullanılabilir.

7. Dua bitkisi

Brezilya ve Peru'ya özgü olan dua çiçeğinin bazı çeşitleri pregarya veya zebra olarak bilinir. Bir orman bitkisidir ve doğal yaşam alanlarını taklit eden yüksek nemli bir ortama ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, doğru bakım ve doğru koşullar altında büyürse, yaklaşık 3 fit uzunluğa kadar büyüyebilir. Genellikle yavaş büyüyen bir bitkidir ve tam boylarına ulaştıklarında büyümeyi bırakırlar. Örneğin banyo gibi ortamlarda mükemmel nem emici özellikleri vardır.

8. Orkidegiller

Orkidegiller, evinizi daha sıcak hale getirmenin yanı sıra, yerleştirdiğiniz odadaki nemi azaltmaya yardımcı olacak güzel çiçekli bitkilerdir. Kökleri toprakta olmadığı için daha önce bahsettiğimiz diğer türler gibi besinlerini çevrelerindeki havadan alırlar. Onları banyoya yerleştirerek evinizi nemden koruyabilirsiniz.

9. Palmiye bitkisi

Palmiye bitkisi, banyoda nem seviyesini kontrol etmeye ve küflenmeyi uzak tutmaya yardımcı olmak için mükemmel bir seçimdir. Bu bitkiler yaprakları aracılığıyla fazla nemi emer.

10. Draçena bitkisi

Batı Afrika, Tanzanya ve Zambiya'ya özgü olan bu bitki, genellikle beyaz tonlarda, harika bir kokuya ve çiçeklere sahiptir. Bu bitki toprakta büyüdüğünde, 20 fitten daha yüksek bir yüksekliğe ulaşabilir, ancak saksıdayken büyümesi sınırlıdır. En faydalı özelliğinden biri, havayı bazı zararlı kimyasallardan arındırması ve nemi emmesidir.

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16/11/2022 21:26