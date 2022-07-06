Evdeki nemi azaltıp havayı temizleyen bitkiler

Birçok kişi evinde oluşan nemden bir hayli rahatsız olur. Nem, sadece evin boyasına duvarlarına zarar vermekle kalmaz insan sağlığı açısından da oldukça zararlıdır. İşte, tam bu nokta da işinizi kolaylaştıracak hem de evinizdeki havayı temizleyecek bitkiler size çok yardımcı olacak. Evdeki nemi azaltıp havayı temizleyen 10 bitki...

KURDELE BİTKİSİ

Örümcek sarmaşık veya kurdele bitkisi çevresel nemi emer. Bu nedenle evde olması idealdir. Formaldehit ve ksilen gibi evde yaygın olan hava toksinlerini ortadan kaldırır. İç mekanlarda, sadece orta derecede ışığa ihtiyaç duyar. Ancak doğrudan güneş ışığına koyarsanız kolayca yanabilir. Su kıtlığını oldukça iyi tolere eder. Ancak yaz aylarında veya hava sıcak olduğunda, bitkiyi sulama sıklığını artırmanız gerekir. Bu bitkiyi küvetinizin yanı başına asabilirsiniz.

BOSTON EĞRELTİ OTU

Boston eğrelti otu evde sahip olunması gereken popüler bir bitkidir. Genellikle asma saksılarda yetiştirilir ki bu da onu sever. Nemli, gölgeli yerlerde büyür, ancak bir evin içinde bulunduğunda en iyi parlak filtrelenmiş ışığa tepki verir. Bu güzel bitkinin bir diğer özelliği de nemi çekmesi dışında, havadaki kimyasalları filtrelemesidir. Evde soluduğunuz havayı doğal yollarla arındırmak istiyorsanız evinizde mutlaka bostan eğrelti otu bitkisini bulundurun.

NANE BİTKİSİ

Bu popüler aromatik bitki, evdeki nemi emmek için mükemmeldir. Nemli ortamlarda ve topraklarda yetişme kabiliyeti, onu bahçelerde, mutfakta, banyoda veya evde nemli yerlerde tutabileceğiniz özelliğe sahiptir. Genel olarak, nane bitkileri çok çeşitli iklim ve sulama koşullarına tolerans gösterir ve tam güneşe maruz kaldıklarında bile büyüyebilirler. Yıl boyunca büyür ve ayrıca yemek pişirmede veya infüzyon hazırlarken bir bileşen olarak kullanılabilir.

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06/07/2022 16:37