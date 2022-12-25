Evden çalışma işini abarttı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı

Pandemiyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen ‘evden çalışma’ seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken, 28 yaşındaki Austin Wells bunu bir adım daha ileri götürdü.

Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.

CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (Yaklaşık 5 milyon 500 bin lira), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.

6 kıtayı 1000 günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken, Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.

Welss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4500 doları gözden çıkarması gerekiyor.

28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2083 dolara düşüyor.

Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor.

ABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor.

Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.

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25/12/2022 13:50