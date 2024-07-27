Evdim’e bağ bozumu gezisi düzenlendi

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27/07/2024

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Evdim’e bağ bozumu gezisi düzenlendi

"8. Evdim Bağ Bozumu" gezisi, bugün yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin organize ettiği "8. Evdim Bağ Bozumu" gezisinde, Hilmi Bağcıer'in öncülüğünde Evdim’e gidildi.

Belediye açıklamasına göre, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un da katıldığı gezide, vatandaşlar anılarını tazeleme fırsatı buldu.

Başkan Kırok, geziye katılan vatandaşlarla sohbet edip, onlardan anılarını dinledi. Açıklamaya göre, katılımcılar, eğlenceli geçen geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

27/07/2024 11:20
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TAGS: Evdim’e bağ bozumu gezisi düzenlendi
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