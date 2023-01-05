Eve giren hırsızlar eşyaları taşımak için polisi aradı

ABD'de hırsızlar girdikleri evde çaldıkları eşyaları taşımaları için polisi aradı. Eve intikal eden polis ekipleri, hırsızları suçüstü yakaladı.

Florida eyaletindeki Polk County Şerif Bürosu, 911 çağrısının 31 Aralık'ta yapıldığını bildirdi. Yetkililer gelen çağrıya rağmen kimsenin konuşmaması üzerine aramanın yapıldığı eve gitti.

Polis ekipleri ilk başta evde kimsenin olmadığını düşünse de kapının kilitli olmaması sebebiyle içeri girdi ve iki şüpheliyle karşılaştı.

Polk County polisi, aynı gün bir dükkanda hırsızlık yapıldığını da bildirdi. Evdeki Martin adlı erkek şüphelinin, dükkandaki güvenlik kamerasıyla tespit edilen suçlu olduğu görüldü.

Liz adlı kadın şüpheli, yapılan sorguda evde çaldıkları eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için kolluk kuvvetlerini aradığını söyledi. Yetkililer ikilinin New York'a gitmek istediğini ve polisin kendilerini havalimanına bırakmalarını istediğini de söyledi.

Independent Türkçe, AP, WFLA

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05/01/2023 22:58