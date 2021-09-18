Eve Jobs'a mirastan pay yok ama destek var

10 yıl önce hayatını kaybeden Steve Jobs'un eşi Laurene Powell, 21.7 milyar dolarlık servetinden hiçbir şey bırakmamaya kararlı görünüyor. Powell çocuklarının başarılı olması için ise elinden geleni yapıyor.

ABD'li ünlü iş insanı, Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011'de 56 yaşındayken pankreas kanserinden öldü. Eşi Laurene Powell ile evliliğinden üç çocuğu olan Steve Jobs'un daha önceki ilişkisinden de bir kızı bulunuyor. Apple'i sıfırdan çılgınca çalışarak yaratan Steve Jobs'un ailesinden hiçbir miras devralmaması eşi Laurene Powell'a da örnek oldu. 57 yaşındaki iş kadını Laurene Powell, çocuklarına 21.7 milyar dolarlık servetinden hiçbir şey bırakmamaya kararlı görünüyor.

James Bond'u oynayan aktör Daniel Craig de Powell gibi kızına miras bırakmayacağını açıklamıştı

Dünyanın en zenginleri listesindeki iş kadını Laurene Powell, “Çocuklarıma servet bırakmam doğru bir felsefe değil. Parayı hayır işlerine harcamayı tercih ederim. Servet biriktirilmesi bir toplum için tehlikeli bir durum. Herkes kendi hayatını kendisi kazansın. Bireylerin milyonlarca insanın varlığına eşdeğer büyüklükte servet biriktirmesi yanlış" diyor.

Ama Powell çocuklarının başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Nitekim binici olan kızı Eve Jobs'u, Roma'daki binicilik şampiyonasında desteklemek için yanında oldu. Eve (23) Horse Sports tarafından

belirlenen dünyadaki 25 yaş altı en iyi 1000 binici arasında beşinci sırada yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



18/09/2021 15:11