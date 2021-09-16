Eve temizliğe giden kadının çaldığı kolye tasarrufunda bulundu

Çatalköy’de evde altın kolye çaldığı iddia edilen A.J.L isimli temizlik çalışanı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Çatalköy’de sakin Sedef Delibaş İNCE’ye ait ikametgaha 15.09.2021 tarihinde, temizlik maksadıyla giden A.J.L.(K-29)’nin adı edilene ait bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan kolye tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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16/09/2021 13:29