Eve temizliğe giden kadının çaldığı kolye tasarrufunda bulundu

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16/09/2021

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Eve temizliğe giden kadının çaldığı kolye tasarrufunda bulundu

Çatalköy’de evde altın kolye çaldığı iddia edilen A.J.L isimli temizlik çalışanı tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Çatalköy’de sakin Sedef Delibaş İNCE’ye ait ikametgaha 15.09.2021 tarihinde,  temizlik maksadıyla giden A.J.L.(K-29)’nin adı edilene ait bir adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan kolye tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.    

16/09/2021 13:29
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