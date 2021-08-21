'Ever Given' aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti

Ever Given konteyner gemisi, geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı'nı geçerken karaya oturarak küresel ticareti aksatmıştı. Geminin dün kanala geri döndüğü ve bu sefer olaysız bir şekilde kanalı geçtiği açıklandı.

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21/08/2021

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'Ever Given' aylar sonra yeniden Süveyş Kanalı'ndan geçti

Süveyş Kanalı Otoritesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiği belirtildi.

Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz’den Kızıldeniz’e olaysız geçtiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ever Given konteyner gemisi, 23 Mart’ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı.

6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.

21/08/2021 14:54
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TAGS: Ever Given, Süveyş Kanalı, demi
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