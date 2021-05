“Ever Given” hakkında gelişme! Başvuru reddedildi

23 Mart'ta Süveyş Kanalı'nı tıkayan "The Ever Given" adlı yük gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi. Mahkeme, dava dosyasını 29 Mayıs'ta görüşülmek üzere geri gönderdi.

23 Mart'ta Süveyş Kanalı’nda karaya oturan "The Ever Given" adlı yük gemisi, 6 gün boyunca deniz trafiğini engelledi.

Süveyş Kanalı İdaresi, nakliye gemilerinin ilerleyememesi nedeniyle ortaya çıkan maddi kayıplar için geminin sahibi Japon firmadan 900 milyon dolar tazminat istemişti. Aksi takdirde geminin alıkonulacağını, konunun yargıya taşınacağını duyurmuştu.

Geminin sahibi şirket, alıkonulma kararına ilişkin istinaf başvurusu yaptı. Ancak mahkeme, görevsizlik kararı vererek "The Ever Given"ın alıkonulması kararına yapılan istinaf başvurusunu reddetti.

Dava dosyasını 29 Mayıs'ta görüşülmek üzere geri gönderdi.

"The Ever Given" adlı gemi, kötü hava koşulları sonucu görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarpmıştı. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisi, 6 günlük çalışmanın ardından hareket ettirildi. Ancak geminin karaya oturması sebebiyle ekonomik olarak büyük kayıp yaşandı.

Süveyş Kanalı’nın kapanmasının küresel ekonomiye maliyetinin günlük 6 ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

24/05/2021 09:32