Everest bahar tırmanışı iptal edildi

Çin, koronavirüs nedeniyle Everest Dağı bahar tırmanışının iptal edildiğini açıkladı.

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15/05/2021

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Everest bahar tırmanışı iptal edildi

Çin, koronavirüs nedeniyle Everest Dağı bahar tırmanışının iptal edildiğini açıkladı.

Şinhua Haber Ajansı  Çin'in dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın Tibet tarafında 2021 bahar tırmanış sezonunu iptal etmeye karar verdiğini duyurdu.

Açıklama Çin Genel Spor İdaresi tarafından yapıldı.

Oksijen tüpü sıkıntısı çeken Nepal'in, dağcılardan boş tüplerini geri getirmelerini istedi.

Geçtiğimiz yılki kapanmanın ardından Nisan-Mayıs sezonunda Everest'e tırmanmak için 408 izin verilmişti.

Şinhua, toplam 21 Çinli dağcının ilkbaharda tırmanışlar için onay aldığını hatırlattı.

15/05/2021 13:20
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TAGS: Everest, Çin, koronavirüs, Everest Dağı
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