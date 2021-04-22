Everest Dağı´nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı´nda ilk kez Kovid-19'a rastlandı.

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22/04/2021

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Everest Dağı´nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Dünyanın en yüksek ve 8 bin 849 metre yüksekliğindeki profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı'nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dağcıların tebdir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu'daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

22/04/2021 14:56
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TAGS: Everest Dağı, nepal, covid-19
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