Everest Dağı'nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

Nepal ile Çin’in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Everest Dağı'nda ilk kez Kovid-19’a rastlandı.

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21/04/2021

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Everest Dağı'nda ilk Kovid-19 vakası görüldü

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen Kovid-19 gezegenimizin ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Dünya genelinde etkilemediği ülke kalmayan virüs 'Dünyanın çatısı' olarak da anılan Everst'te de sıçradı.

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Dünyayın en yüksek ve profesyonel dağcılar arasında popüler olan Everest Dağı’nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlandı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edildi.

Dağcıların tedbir nedeniyle karantinaya alınırken, koronavirüse yakalan sporcunun helikopterle Katmandu’daki bir hastaneye tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede rastlanan ilk koronavirüs vakası olduğunu belirten yetkililer, daha önce başka vakaya rastlanmadığını kaydetti.

21/04/2021 17:57
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TAGS: everest, covid, sıçradı, haberkibris
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