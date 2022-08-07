Everton: 0 - Chelsea: 1

Chelsea, İtalyan orta sahası Jorginho'nun penaltı golüyle Everton'ı deplasmanda 1-0 yendi sezona üç puanla başladı.



Maviler ilk yarıda 13 korner kullandı; ancak tek golü 45+9'da penaltıdan buldu. Jorginho, beyaz noktadan affetmedi ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarının başlarında Abdoulaye Doucoue'nin şutunu harika bir şekilde kurtaran Edouard Mendy, Chelsea'nin olası bir kaybını önledi.



Yeni sezon öncesi Manchester City'den Chelsea'ye gelen Raheem Sterling golle başlama şansını yakın mesafeden topu auta göndererek kullanamadı.



Sahadan galibiyetle ayrılan Chelsea, 2011-12'de Queens Park Rangers'tan sonra Everton'ı ilk hafta yenen ilk takım oldu.



Takımını galibeyete taşıyan Jorginho ise İngiltere Premier Ligi'ndeki 20. golünü attı. İtalyan oyuncu, 18. kez penaltıdan ağları havalandıardı. Jorginho, en az 10 gol atan oyuncular arasında bu istatistikte lider durumda bulunuyor.

Sezona galibiyetle başlayan Chelsea, gelecek hafta derbi maçta Tottenham'ı ağırlayacak.

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07/08/2022 09:23