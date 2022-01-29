Everton tercihini yaptı

Everton'da Rafael Benitez'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni menajere çevrildi. Liverpool şehrinin temsilcilerinden Everton için Vitor Pereira ismi ön plana çıktı.

Portekizli çalıştırıcının ismi Everton taraftarını ikiye böldü. Kulübün gündemindeki isimlerden Frank Lampard'ın Everton'ın başına geçmesini isteyen bazı taraftarlar, stadın duvarına "Pereira dışarı, Lampard içeri" yazdı. Bu durumu şaşkınla karşılayan Pereira, "Meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Kulüp iyi bir durumda olmadığı için bunlar yaşanıyor. 24 saat futbolu düşünürüm ve çalıştığım kulüplere yüzde 100'ümü veririm. Kariyerim ve başarılarım ortada." yorumunda bulundu.

The Athletic'e göre Everton, Premier Lig'de son olarak Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard'a anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lampard kararının Vitor Pereira'ya bildirildiğini açıkladı.

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29/01/2022 12:01