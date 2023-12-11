Everton'dan son 5 maçta 4. galibiyet: Chelsea'yi de yendi

Premier Lig'in 16. haftasında Everton, Chelsea'yi konuk etti.

Liverpool şehrinin temsilcisi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Everton'ın gollerini 54. dakikada Doucoure, 90+2'de Dobbin kaydetti.

Ligde son olarak Crystal Palace, Nottingham Forest ve Newcastle United'ı yenen Everton, Chelsea galibiyetiyle birlikte puanını 13 yaptı. Mavi beyazlı ekip bu galibiyetlerle düşme potası ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Everton ligin mali şartlarını karşılamadığı için 10 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

Chelsea ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve 19 puanda kaldı.

Fulham, West Ham United'a acımadı

Ligin orta sıra takımlarından Fulham, West Ham'ı konuk ettiği mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımın gollerini 22'de Jimenez, 31'de Willian, 40'ta Adarabioyo, 60'ta Wilson ve 89'da Carlos Vinicius kaydetti.

Fulham bu galibiyetle puanını 21 yaparken, West Ham 24 puanda kaldı.