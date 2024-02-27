Everton'ın puan silme cezasında indirim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü. Söz konusu kararla Everton'ın puanı 25'e çıktı,

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27/02/2024

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Everton'ın puan silme cezasında indirim

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

27/02/2024 09:20
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TAGS: Everton, puan, silme, ceza,
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