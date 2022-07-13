Evet bugün ülke kötü yönetiliyor ama ders çıkarılmayan geçmişteki yönetim hatalarını da unutmayalım

Ülke gerçekten kötü yönetiliyor, krizler, fiyaskolar yaşanıyor, hükümet edenler sorunlara çare bulamıyor.

İşte böyle zamanlarda “eskiden böyle değildi” denir, iyiye, güzele doğru ilerleyeceğimize daha kötüye gittiğimiz söylenir.

Diyalog Gazetesi, KKTC’nin kuruluşunda meclis üyeliği yapan beş eski siyasiye ve dört- beş eski başbakana bugünkü yönetimi/ yöneticileri sordu.

Kurucu meclis üyeleri ülkenin çok kötü durumda olduğunu, bugünkü durumdan hiç memnun olmadıklarını, siyasetin sorun çözme becerisi olmadığını, ülkede otorite, düzen, disiplin sorunu olduğunu vurguladı. Eski vekillerden birisi, “Biz bu devleti 3-5 kişinin eline kalsın diye kurmadık” gibi güzel bir söz de söyledi.

Eski başbakanlar da yönetimdeki yetersizlik ve beceriksizlik nedeniyle ülkenin çok kötü durumda olduğunu, istikrarlı kararlar alınamadığını dile getirdiler…

Bu 10 kişi, doğru tespitler yaptı, söyledikleri gerçek ama dünümüz, yakın tarihimiz de başarılarla dolu değil maalesef.

Sözüm gazeteye konuşan bu 10 kişiye değil, bu konuşanlar arasında gerçekten prensipli, siyasette genelde olumlu izler bırakmış, adı hiçbir şaibeye karışmamış, bugün dahi takdir edilen, ismi geçtiğinde hakkında iyi şeyler söylenen kişiler var.

Ancak şu gerçeği ortaya koymak gerekir ki bu ülke hiçbir zaman çok iyi yönetilemedi, kimisi gerçekten yapmak istedi yapamadı, kimisinin yamak için süresi yetmedi, ancak çoğu da başarısızlıklara, fiyaskolara, tuhaflıklara imza attı.

Bugün çok kötü durumdayız ama geçmişe övgü yapılmasına da itirazım var…

Meslek yaşamım süresince neler görmedim neler? Meslekte olmadığım ya da yaşımın yetmediği dönemlerle ilgili de çok şey okudum, çok şey dinledim, maalesef yakın geçmişimiz de fiyaskolarla dolu…

Ben de zaman zaman eski yıllarda üst düzey bürokratların daha bilgili, yaptığı işe daha vakıf, inisiyatif alabilen kişiler olduğunu, bugünkü kadar liyakat sorunu yaşanmadığını söylüyorum. Bugün daha özensiz müdürler atandığını görüyoruz…

Ancak ülkeyi yönetme açısından 80’li, 90’lı yılların da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz.

Bugünü eleştirirken, geçmişte halka seçim rüşveti olarak “10 yıldan emeklilik” diye bir fiyaskoya imza atıldığını da unutmayalım isterseniz.

Yine bir seçim rüşveti olarak “devlet çalışanlarına peşin ödeme” ucube uygulamasını da hatırlatmak isterim.

90’ların başında UBP’nin yüzlerce kişiye kâğıtçıklar dağıtmasını, “sizi işe aldık” denilmesini, o insanların bakanlıklar, daireler önünde birikmesini, odalarda oturacak sandalye bulamamasını, sonra bu insanların aslında birkaç gün sonra kapı önüne konulmasını ve onlarca özel sektör çalışanının işsiz kalmasını nasıl unutabiliriz ki?

80’lerde, 90’ların başında ülkeyi yönetenlerin nasıl bir baskıcı tutum içinde olduğunu, özellikle devlet dairleri ve kurumlarında çalışanların nasıl korkutulduğunu, nasıl tehdit edildiğini unutmak mümkün mü?

Yıllarca devlet dairleri ve kurumlarına partizanca istihdamlar yapıldığını, “geçiciler sorunu” yaratıldığını, sonra bu kişileri kadrolamak için yasalar yapıldığını, tam “hallettik, artık bu sorun yaşanmayacak” deyip, yine aynı şeylerin yapıldığını görmedik mi?

Sanayi Holding’in kapatılması, yok edilmesi, bu nedenle üretime darbe vurulması bir yönetim zafiyeti değil mi?

Hiç olmaz diye sanılan Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) batırılmasını, kapatılmasını nasıl bir yönetim başarısı olarak açıklayabiliriz acaba?

2001’de bankalar krizi yaşanması, ülkemiz bankalarından 12’sinin batması, denetimsizliğin, büyük bir yönetim zafiyetinin sonucu değil miydi?

Failleri bir anlamda belli ama faili meçhule yazılmış, St. Barnabas Baskını, Kutlu Adalı cinayeti, faili meçhul kurşunlamalar, bombalamalar bir yönetim başarısı mıydı acaba?

2004 Annan Planı sonrası inşaat furyasında türeyen sahte müteahhitlerin insanları nasıl dolandırdığını, sonradan ortadan kaybolduğunu, bugün bile mağduriyeti olan insanlar bulunduğunu nasıl unutabiliriz? Borçlarının büyük bölümünü ödediği halde kontları bankalara devredilen ve bağıra bağıra evlerinden çıkarılan insanları ne çabuk unuttunuz? Bunlar yönetim zafiyeti değil mi?

UBP’de geçmişte de kurultay kavgaları olmadı mı? Parti kurultayı mahkemeye taşınmadı mı? Yine ülke bu kavgalar nedeniyle günlerce kilitlenmedi mi? 2012 yılında rahmetli İrsen Küçük ile Ahmet Kaşif’in kurultay kavgasını, mahkeme süreçlerini unuttunuz mu?

Bunlar ilk anda aklıma gelenlerdir, örnekleri artırabilirim ama ne demek istediğimi anladınız herhalde. Bugünümüz berbat ama yakın geçmişimize de güzelleme yapamayız, yaparsak hafıza yoksunluğu yaşıyoruz demektir.

Bu toplum çok çekti, neden insanlar göç etti buralardan, gurbette yaşam aradı kendisine? Neden buralardan kaçmak zorunda bırakıldı zannediyorsunuz?

İşin üzüntü verici tarafı ise büyük sorunların çoğunluğunu da KKTC kurulduktan sonra yaşadık. Dünyadan izole olmakla kalmadık, üretimden koptuk, devlet çalışanı olmayı özendirdik, kendi içimize kapandık ve sürdürülebilir olmayan tuhaf bir düzen kurduk, düzensizliğin düzen olduğu, ya da bizim öyle sandığımız bir yapı… Bugün de halen bu yapıyı sürdürmeye çalışıyor, sürekli tökezliyoruz…

Lütfen fiyaskolarla, başarısızlıklarla dolu yakın tarihimizi de unutmayalım. Çünkü bugün yaşadıklarımız o günlerden ders çıkarmamamızdan, o düzeni bugün de devam ettirmek istememizdendir.

Dünle bugünün hiç ilgisi olmadığını sanmayın, zihniyet değişmedi aslında. Yaşadıklarımız pek farklı değil, olsa olsa hafızanız sizi yanıltıyor ya da yaşınız yetmediği için dünü bugünden daha iyi sanıyorsunuz.

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13/07/2022 23:36