Özellikle günün büyük kısmını evde geçiren kişiler evin konforuna, ferahlığına ve şıklığına dikkat etmeye özen gösterirler. Ev daraltıcı ve basıcı olursa evde vakit geçirmek eziyete dönüşebilir. Evinizi daha çok sevmenize neden olacak ve oldukça ferah gösterecek 2022 yılının popüler 6 rengi...

Evinizin rengini sevmiyor ve evi bunalttığını mı düşünüyorsunuz? İşte bu konuda size yardımcı olacak müthiş önerilerimiz var! 2022 yılının trend renklerinden olup evi aydınlık gösteren 6 boya rengi...

1.LAVANTA

Lavanta daha sıcak tonlara sahiptir, bu da onu karanlık bir odaya biraz parlaklık katmak için harika kılar. Daha eğlenceli bir görünüm için pastellerle veya daha sofistike bir görünüm için gri ve beyaz gibi basit nötrlerle eşleştirebilirsiniz.

2. GÜNEŞ SARISI

Çok fazla doğal ışığınız olmadığında, sarı, bu hissi yapay ışıkla yeniden yaratmanın harika bir yoludur. Küçük pencereli yatak odaları veya banyolar için harikadır. Sarı, soğuk bir alana daha fazla sıcaklık katmak için beyaz vurgular ve hafif ahşap detaylarla iyi uyum sağlar.

3. BEBEK MAVİ

Bu rüya gibi renk, güneşli gökyüzünde bir bulutun üzerinde yüzüyormuş gibi hissetmemizi sağlıyor. Açık mavi, özellikle basit beyaz vurgularla eşleştirildiğinde, bir alana biraz parlaklık getirmeye yardımcı olur. Bir banyo veya evinizin herhangi bir ekstra karanlık köşesi için idealdir.

4. PARLAK TARÇIN

Portakalı karanlık bir alanda kullanırken daha çok balkabağı, mandalina veya kayısı renginde olduğunu düşünün. Bu çok sıcak tonlar, karanlık bir mutfakta veya yemek odasında -insanların toplandığı her yerde- en iyi sonucu verir. Şık bir görünüm için kahverengi ve beyaz vurgulu daha koyu ahşap detaylarla eşleştirmeyi deneyin.

5. TATLI GRİ

Karanlık ve sıkıcı alanlar için gri eklemek biraz çılgınca görünebilir, ancak işe yarayabilir! Her şey seçtiğiniz gölgeye bağlıdır - hafif ila orta tonlarda kalırsanız, bir alanı gerçekten nasıl aydınlatabileceğine şaşıracaksınız. Ortamı sıcak tutmak için güvercin grisi veya grej (gri ve bej karışımı) gibi çok yumuşak tonları düşünün. Tabanda bir miktar renk tonu olan griler de iyi seçeneklerdir, özellikle ilave sıcaklık için lavanta veya pembe bir renk tonu ile eşleştirebilirsiniz.

6. ŞEKER PEMBE

Pembe, herhangi bir alanı anında aydınlatır ve çok fazla kişilik katar. Bununla birlikte, fuşya gibi daha cesur bir şey istiyorsanız, onu vurgulu bir duvarda kullanmaya devam edin, çünkü ultra parlak gölgeler, dört duvarda da bir odayı daha küçük hissettirebilir.

ÖNERİ

Tavanlarınızı soluk boyayın amaç, odanın daha büyük ve daha aydınlık görünmesini sağlamaktır, bu nedenle tavanda koyu renklerden kaçının. Beyaz her zaman güvenli bir seçimdir, ancak yeşilden altın rengine kadar diğer boya renklerinin soluk tonlarını da tercih edebilirsiniz.

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20/09/2022 18:22