Evi temizlerken 1 milyon adet madeni para buldular

Reyes çifti, Elizabeth Reyes'in babasının evini geçen sene temizlerken bodrumda bozuk paralarla karşılaştı. İkili, Fritz Reyes ve kardeşinin evde onlarca yıl kaldığını söyledi. Fritz ölünce kardeşi de evden çıktı.

Reyes'ler de evi temizleyip restore ederek çocuklarına bırakmak istediklerini açıkladı.

John Reyes'e göre Fritz, 1 sentlik madeni paraları bakırın değeri sebebiyle sakladı.

ABD'de madeni paralar eskiden saf bakırdan yapılıyordu. II. Dünya Savaşı'nda bakıra ihtiyaç duyulduğu için ABD Darphanesi, 1943'te çinko kaplı çeliğe geçti.

John Reyes şöyle konuştu:

"Kayınpederim paraların evde olduğunu hiç söylemedi. Fakat her zaman hayatını kaybettiğinde evi aramamız gerektiğini söylerdi. Yani en azından bazı şeyler hakkında ipucu verdi."

Adam, evi temizleyen kişilerin örümcek ağlarıyla dolu bodruma gitmeye çekindiği için orayı en sona bıraktığını belirtti.

John Reyes, kutu ve torbalara doldurulan bozuk paraların bazılarının artık olmayan bankalar tarafından mühürlendiğini vurguladı.

Aile ilk başta madeni paraları bir bankaya satıp kurtulacağını düşünse de umduğunu bulamadı. Zira hiçbir banka bu kadar çok sayıdaki madeni parayı satın almadı.

Paraların hepsini satmak isteyen aile, bunları bir internet sitesinde 25 bin dolara satışa kondu. Ancak şimdiye kadar sadece paraların bir bölümü için teklif gelince satış gerçekleşmedi.

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10/06/2023 15:13