Evi yıkılan aileye EVKAF yardım ediyor

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde evi yıkıldığı için evsiz kalan 4 çocuklu aileye Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) yardım ediyor.

EVKAF’tan yapılan açıklamada, binanın yıkılmasından dolayı evsiz kalan ailenin pek çok eşyasının de enkaz altında kaldığı, Vakıflar’ın desteğiyle ailenin eşyalı bir eve taşındığı, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının da karşılandığı ifade edildi.

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02/11/2022 15:39