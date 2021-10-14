Evimizdeki gizli tehlike! Erken ölüme yol açtığı ortaya çıktı

Günlük hayatımızda kullandığımız saklama kapları, makyaj malzemeleri, biberonlar, parfümler, oyuncaklar; hatta halılar, döşeme boruları gibi ürünlerde kullanılan sentetik kimyasalların erken ölüme yol açtığı ortaya çıktı. Ftalat genel adıyla bilinen bu maddeler hormonal sistemi bozuyor, gelişim sorunlarına yol açıyor, kalp hastalıklarından, kısırlık, obezite ve diyabete kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar uyarıyor: Plastik kullanımına dur deyin! İşte evimizdeki tehlike ftalat hakkındaki gerçekler... (Posta)

ABD merkezli hakemli dergi Environmental Pollution'ın yürüttüğü araştırmaya göre, günlük yaşamımızda kullandığımız ve şampuandan makyaj ürünlerine, parfümden saklama kabına, halıdan döşeme borularına kadar yüzlerce tüketici ürününün imalatında kullanılan ftalat adlı sentetik kimyasallar ülkede 55 ila 64 yaş arasındaki insanlar arasında yılda 91 bin ile 107 bin erken ölüme neden oluyor.



Araştırmaya göre, en yüksek ftalat seviyesine sahip kişiler, herhangi bir nedenden, özellikle kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle daha fazla ölüm riski ile karşı karşıya. Araştırma aynı zamanda bu ölümlerin ABD'ye ekonomik üretkenlik kaybı nedeniyle her yıl yaklaşık 40 ile 47 milyar dolara mal olabileceğini ortaya koyuyor.

New York Üniversitesi Langone Halk Sağlığı Merkezi Çevre Tıbbı Uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande, yeni çalışma ile 55 ile 64 yaş arasındaki 5 binden fazla yetişkinin idrardaki ftalat konsantrasyonunu ölçütüğünü ve bu seviyeleri ortalama 10 yıl boyunca erken ölüm riskiyle karşılaştırdığını söyledi.



Araştırmacılar, önceden var olan kalp hastalığı, diyabet, kanser ve diğer yaygın durumlar, kötü beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve vücut kütlesi ve bisfenol A veya BPA gibi bilinen diğer hormon bozucuların seviyeleri için kontrol edildiğini açıkladı.



Diğer taraftan Prof. Dr. Trasande, ftalatların vücudu nasıl etkileyebileceğini tam olarak öğrenmek için altın standartta çift kör, randomize bir klinik araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Ancak, insanları potansiyel olarak toksik kimyasallara maruz kalacak şekilde etik olarak rastgele seçilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Trasande, bu tür bir çalışmanın asla yapılamayacağını ifade etti.

Ftalat üreme sistemlerini etkiliyor, kısırlığa yol açıyor!

Ftalatların, yetişkin kardiyovasküler hastalığının bir göstergesi olan erkek cinsiyet hormonu testosteron ile bulaştığını zaten bildiklerini ifade eden Prof. Dr. Trasande, "kimyasal BPA, erkek bebeklerin üreme sistemlerindeki anormallikler ve yetişkin erkeklerde daha sonra kısırlık sorunlarının yanı sıra obezite, kalp hastalığı, kanser ve herhangi bir nedenden dolayı erken ölümle de bağlantılıdır” açıklamasını yaptı.



Environmental Pollution Baş Yazarı ve New York Üniversitesi Langone Halk Sağlığı Merkez Çevre Tıbbı Uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande'nin bu çalışmanın plastiğin insan vücudu üzerindeki etkisine ilişkin artan kanıtlara katkıda bulunduğunu ve plastik kullanımın ortadan kaldırmak için yeni düzenlemeler yapılmasını desteklediğini belirtiyor.



ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü'ne göre de ftalatlar vücudun endokrin sistem olarak bilinen hormon üretim mekanizmasına saldırıyor. Bu da gelişim, üreme, beyin ve bağışıklık sistemi gibi sistemlerine ve diğer sağlık sorunlarına yol açıyor. ABD Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü küçük hormonal bozulmaların bile "önemli gelişimsel ve biyolojik etkilere" neden olabileceğini belirtiyor.



Önceki araştırmalar, sentetik kimyasal olan ftalatları erkek bebeklerde genital malformasyonlar ve inmemiş testis ve yetişkin erkeklerde düşük sperm sayısı ve testosteron seviyesi gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendiriyordu.



Bu araştırmanın ardından bilim insanları, plastiklerdeki kimyasalların bebeklerin beyinlerine zarar verdiğini ve derhal yasaklanması gerektiğini açıkladı.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çocukların emeklemesi, birçok şeye dokunması ve ardından elllerini ağızlarına götürmesi davranışı nedeniyle ev tozlarındaki ftalat parçacıklarının çocuklar için yetişkinlerden daha büyük bir risk olabileceği açıklamasında bulunuyor.

Ftalat her yerde!

Plastiği daha esnek hale getirmeye yarayan ftalat adlı sentetik kimyasallar tüketici ile buluşan yüzlerce üründe yer alıyor. Bunları sıralamak gerekirse, sıkça karşılaştığımız, günlük hayatımızın her yerinde olan sentetik kimyasal içeren ürünler şu şekilde:



PVC sıhhi tesisat

Vinil döşeme

Yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler

Tıbbi borular

Bahçe hortumları

Makyaj malzemeleri

Oyuncaklar

Su ısıtıcıları

Biberonlar

Ftalata aynı zamanda gıda ambalajları, deterjanlar, giysiler, mobilya ve otomotiv plastikleri ile de maruz kalıyoruz. Aynı zamanda parfümlerin daha uzun süre dayanmasını sağlamak için şampuan, sabun, saç spreyi ve kozmetik gibi kişisel bakım ürünlerine de ftalat ekleniyor.

Ftalat maruziyetini nasıl daha aza indirebiliriz?

Konserve ürünlerin ve kağıt faturaların astarlarında bulunabilen BPA gibi ftalatlara ve diğer endokrin bozuculara maruz kalmayı en aza indirmenin mümkün. Çevre Tıbbı Uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande, bu maruziyeti nasıl daha aza indirebileceğimizi ve kendinizi ve ailenizi sentetik kimyasallardan korumak için neler yapabileceğinizi şu şekilde açıklıyor:

Çevre tıbbı uzmanından ftalat türü sentetik kimyasal maruziyetini azaltma yolları

Plastiklerden mümkün olduğunca kaçının.

Plastik kapları asla mikrodalgaya veya bulaşık makinesine koymayın, burada ısı astarları parçalayabilir, böylece daha kolay emilebilirler.



Evde yemek pişirmek ve işlenmiş gıdaların kullanımını azaltmak, temas ettiğiniz kimyasallara maruz kalma düzeylerini azaltır.

Kokusuz losyonlar ve çamaşır deterjanları kullanın.

Kokusuz temizlik malzemeleri kullanın.

Gıdaları tutmak ve saklamak için cam, paslanmaz çelik, seramik veya ahşap kaplar kullanın.

Konserve ve işlenmiş versiyonları yerine taze veya dondurulmuş meyve ve sebzeler satın alın.

Ellerden kimyasalları uzaklaştırmak için sık sık ellerinizi yıkayın.

Oda spreylerinden ve No.3, No.6 ve No.7 olarak etiketlenmiş tüm plastiklerden kaçının.

Bu habere tepkiniz:



14/10/2021 09:31