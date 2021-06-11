Evin havasını temizleyen bitkiler nelerdir?

Eskiden beri evde bitki beslemenin zararlı olduğu söylenirdi. Ancak yapılan son araştırmalara göre evde bazı bitkiler beslendiğinde zarar değil yarar sağlıyor. Özellikle bu bitkiler alerjisi olanlara iyi geliyo ve ynı zamanda evin havasını temizliyor. Peki, bu bitkiler hangileri?

Yelken çiçeği

Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleri ile yelken çiçeği bir diğer adıyla barış zambakları sadece güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda arındırıcı özellikleriyle de bilinir. Yapılan çalışmalar, bu bitkinin toksik ve alerjenik hava kirleticileri önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

Kauçuk bitkisi

Sert, plastiğe benzer yapraklarından dolayı bu ismi alan Kauçuk bitkisi ya da bilimsel adıyla "Ficus elastica", aynı zamanda bir formaldehit yani toksin temizleyicidir. Ancak bu kimyasal bileşiğin çocuklarda astımı artırdığı görülmüştür.

Janet craig bitkisi

İster dracaena fragrans, ister janet craig veya mısır sapı bitkisi olarak adlandırın, alerjiniz varsa bu tür bitkileri evinizde bulundurabilirsiniz. Astımı ve alerjik riniti arttırdığı bilinen toluenin havasını temizler.

Boston eğrelti otu

Nemli yerlerde daha iyi yetişen bu bitki çok az bakım ister. Eski bir NASA araştırmacısı bilim insanı, "Boston eğrelti otu havadaki zararlı toksinleri ortadan kaldırmak için en etkili bitkilerden biridir" demiştir.

Paşa kılıcı

Yılan bitkisi veya paşa kılıcı kuru yerlerde yetişen bir bitkidir. Ayrıca havada bulunan 5 ana toksinin 4'ünü de temizleyebilir.

Aloe vera

Aloe veranın kozmetik bir malzeme olarak veya tıbbi amaçlarla kullanıldığını biliyor olabilirsiniz, ancak bu bitkinin geniş faydalar listesine ekleyeceği bir şey daha var. Diğer bitkilerdeki gibi benzen ve formaldehit (zararlı partiküller, kimyasallar) havasını da temizleyebilir.

Flamingo çiçeği

Türünün tek örneği olarak bilinen flamingo zambağı parlak kırmızı çiçeği sayesinde odaya gerçekten anında bir renk patlaması katabilir. Ayrıca öksürüğe, burun ve boğazda tahrişe neden olabilecek bir kimyasal olan havadaki amonyağı da filtreleyebilir. Ancak, bu bitkiye karşı birçok alerji vakası bildirildiğinden, evinizde bulundurmanın güvenli olduğundan emin olun.

İngiliz sarmaşığı

İngiliz sarmaşığı hızlıca büyüyen ve herhangi bir yüzeye tırmanabilen bir bitkidir. Bu harika bitki evinizin içinde bulunan havadaki toksinleri filtreleyebileceği için solunumla ilgili alerjilerinize de yardımcı olabilir.

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11/06/2021 18:13