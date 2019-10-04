Evinde 7 gram uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı narkotik polisi tarafından Paşaköy’de Metin Kocadal’ın evinde yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak adı edileni tutuklayıp uyuşturucu maddelere emare olarak el koydu.

Zanlıya 3 gün tutukluluk

Tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, 4 Ekim 2019 tarihinde aldıkları bir bilgi ışığında zanlı Metin Kocadal nin ikametgâhını arama müzekkeresi tahtında aramaya gittiklerini aktardı. İkametgâha geldikleri zaman zanlının kendilerini görmesi üzerine bir kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi pencereden dışarı atmak isterken suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirten Kavaz bilahare zanlının ikametgâhında arama yaptıklarını ifade etti.

İkametgâh içerisinde detaylı arama gerçekleştirdiklerini belirten Kavaz,zanlının yatak odasında, 2 parça kağıt içerisinde 2 gram ve bir parça foil içerisinde de 1 gram olmak üzere toplam 3 gram daha uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde bularak emare olarak alındığını belirtti.

Emarelerin laboratuvara gönderildiğine ve meselenin henüz çok yeni olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Mustafa Kavaz, tahkikatını salimen yürütebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

04/10/2019 21:19