Evinde hintkeneviri yetiştiren 40 yaşındaki şahıs tutuklandı

Lefkoşa Rum Kesimi’nde 40 yaşındaki bir şahsın, evinde hintkeneviri yetiştirdiği gerekçesiyle polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, söz konusu şahsın evinde yaptığı aramada 28 kök hintkeneviri fidesi tespit ettiğini ve bunlara el koyduğunu yazdı.

Haberde, şahsın dün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.

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26/08/2022 10:49