Evinde kaza geçiren Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

Evinin banyosunda kayarak düşen ve kafasını lavaboya çarpan Arjantinli teknik direktör Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı. Kafasına 10 dikiş atılan Carlos Tevez'in beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi.

ads ads ads ads
19/10/2023

ads
Evinde kaza geçiren Carlos Tevez hastaneye kaldırıldı

 

Arjantin'in Independiente takımının teknik direktörü Carlos Tevez, talihsiz bir kaza geçirdi.

Bugün sabah saatlerinde, başkent Buenos Aires'e bağlı San Isidro'daki evinin banyosunda dengesini kaybederek düşen Tevez, kafasını lavabo tezgahına çarptı.

Hızla hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki teknik adamın beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi. Sol kaşı açılan Arjantinli çalıştırıcıya 10 dikiş atıldığı ve bir süre gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kontrollerinin ardından evine dönen ve doktorlar tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Tevez'in, takımının bu gece TSİ 03.00'te oynayacağı Barracas Central maçında yer alıp yer almayacağı belirsizliğini koruyor.

19/10/2023 10:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Carlos Tevez,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.