Evinde para ve uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Raef Basher Ali Elgaed bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Raef Basher Ali Elgaed’in “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Sakallı, 22 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleşen trafik kazası sonucunda zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirterek, kan ve idrar tahlili sonuçlarında zanlının kanında Hintkeneviri türü türü uyuşturucu madde ve yeşil reçeteyle alınabilen Pregabalin Klonazepam, Alprazolam türü ilaçlara rastlandığını kaydetti. Söz konusu belgelerin 6 Nisan 2021 günü ellerine ulaştığını dile getiren Sakallı, zanlının 26 Nisan günü derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Sakallı, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığına işaret ederek, arama sonucunda 3 gram ağırlığında Hintekeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücünün bulunup emare olarak alındığını anlattı. Polis ayrıca zanlının ikametgâhında, yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisinde 264 bin TL tutarında nakit paranın tespit edildiğine vurgu yaparak, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 2020 yılının Kasım ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan aldığını, beyan ettiğini söyledi. Sakallı, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine, maddelerin laboratuvara gönderileceğine ve meseleyle ilgili bir şahsın arandığına dikkat çekerek, serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği nedeniyle zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emrini verdi. (Kamalı Haber)

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27/04/2021 14:34