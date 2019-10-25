Evinde Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Alınan bir ihbar doğrultusunda 24.10.19 tarihinde Gazimağusa sakini Mısır uyruklu İbrahim Abdelmoaty’nin ikametgâhında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi tarafından yapılan aramada 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı tutuklandı.

Tutuklanan zanlı bugün 25.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Selvili, zanlının kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan methaldar olduğunu söyledi. 24.10.19 tarihinde alınan bilgi ışığında 20.30-21.00 saatleri arasında zanlının kalmakta olduğu ikametgâhında arama gerçekleştirdiklerini belirten Selvili giriş kısmındaki oda içerisinde sehpa üzerinde bir parça beyaz kâğıda sarılı yaklaşık 2 gr ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde bularak emare olarak alındığını aktardı. 2 küçük beyaz kâğıt parçasının da emare olarak alındığını söyleyen Selvili sanığın tutuklandığını ve gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğine değindi.

Bir soru üzerine tahkikat memuru Selvili zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi ismini verdiği ancak tanımadığı bir şahıstan aldığını belirtmesi üzerine bu şahsın da aranmakta olduğuna vurgu yaptı.

Aranan bir şahıs yanında alınacak ifadeler ve emarelerin tetkik ve incelenmek üzere Lefkoşa’ya gönderileceğini belirten Selvili tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

25/10/2019 15:41