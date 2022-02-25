Evinde uyuşturucu bulundu!

Hamitköy'de bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre;24.02.2022 tarihinde, E.U.A.(E-23)’nın Hamitköy’de kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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25/02/2022 10:05