Evinde uyuşturucu bulunmuştu! Cezaevine Gönderildi

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’daki ikametgahında 3 tür uyuşturucu bulunarak tutuklanan 32 yaşındaki Ahmet Aksoy dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Sevdalı, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan zanlının evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada 17 adet extacy türü uyuşturucu hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan madde ve 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, üzerinde kokain türü uyuşturucu kalıntısı bulunan bir adet tabak ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 8 bin 85 TL ile 120 euro nakit para bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 15 Haziran 2024 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.