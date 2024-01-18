Evinde ve aracında uyuşturucu tespit edildi

Gönyeli’de J.T.O’nun (E-31) kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki aracında dün saat 16.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni’nde verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.