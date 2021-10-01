Evinde zehirli yılanı görünce şok oldu

Lefkoşa’da evin içinde bulunan zehirli yılan, itfaiye ekipleri tarafından şişe içerisine alınarak Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildi.

Konuyla ilgili Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi yardım talebine karşılık veren ve yılanı güvenli bir şekilde evinden alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yayınlanan mesaj şu şekilde:

“Güne ekte size gönderdiğim görselde de görebileceğiniz üzere evimin içerisinde zehirli yılanla uyandım. Sabah panikle uyandım ve hemen itfaiyeyi aradım.

İtfaiye Müdürlüğündeki arkadaşlar hızlıca gelip müdahale ederek zehirli yılana zarar vermeden dikkatli bir şekilde şişe içerisine aldı ve Taşkent Doğa Parkı ulaşıp teslim ettik.

İtfaiye Müdürlüğüne çok teşekkür ederim”

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01/10/2021 11:32